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Расплата по долгам: английский суд заморозил активы Газпрома

Активы Газпрома в Великобритании арестованы для обеспечения решения Стокгольмского арбитража.

Коммерческий суд Лондона заморозил активы ПАО Газпром на территории Великобритании по ходатайству НАК Нафтогаз Украины, пишет Интерфакс-Украина.

Согласно решению суда, в течение следующих 48 часов после получения решения Газпром обязан предоставить Нафтогазу список всех своих активов стоимостью более $50 тысяч, которые расположены в Англии или Уэльсе.

В свою очередь Нафтогаз уведомил лондонские офисы 17 банков, которые сотрудничают с Газпромом, что они не могут способствовать сокращению активов российского газового монополиста на территории Великобритании.

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В Нафтогазе отметили, что заморозка британских активов Газпрома необходима для обеспечения решения Стокгольмского арбитража по выплате российской компанией $2,6 млрд.

Напомним, ранее были арестованы голландские активы ПАО Газпром.

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