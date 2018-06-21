Из-за нехватки серной кислоты Авдеевский коксохим оказался на грани остановки – директор

Сырья на предприятии осталось на 7 дней работы.

Авдеевский коксохимический завод из-за нехватки сырья оказался на грани остановки. Об этом в четверг, 21 июня, сообщил на Facebook директор предприятия Муса Магомедов.

По его словам, уже через неделю на коксохиме закончатся запасы серной кислоты, что приведет к вынужденной остановке производства. При этом директор жалуется на “странное ощущение”: завод, расположенный практически в зоне ведения боевых действий на Донбассе, неоднократно был обстрелян российскими войсками, но сумел выжить – оказался в сложной ситуации из-за украинских поставщиков.

– Плохие новости. Завод оказался на грани остановки. Через 7 дней у нас полностью заканчиваются запасы серной кислоты — сырья, без которого работа коксохима невозможна. Странное чувство: завод сумел выжить во время боевых действий, но остановиться может из-за банальной нехватки сырья, которое нам должно поставить наше отечественное предприятие. Нам объясняют эту ситуацию нехваткой вагонов. Трейдер Восточного Гока, предприятие «Торгсервис», который продает АКХЗ серную кислоту, должен был в июне отгрузить нам 1080 тонн серной кислоты, а отгрузил пока всего лишь 60 тонн или 5% от обещанного, – написал Магомедов.

В то же время, директор завода указал, что намерения Минэкономики ограничить импорт серной кислоты в Украине неуместны, и данная ситуация – тому яркий пример.

-Уже совершенно очевидно, что нам без импорта никак не справиться. Но что делать нам сейчас, в данной ситуации? У нас за спиной коксохимическое производство и целый город, который зависит от этого производства, а также металлургические комбинаты страны, которые просто не смогут работать без нашего кокса, – резюмировал ситуацию предприниматель.

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Напомним, что в условиях активных боевых действий и артобстрелов на Авдеевский коксохимический завод был создан энергоостров, чтобы сохранить производственные мощности предприятия.