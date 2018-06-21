ММКИ снижает объемы производства из-за перебоев с ж/д перевозками по Камыш-Заре

Снижение показателей пропуска грузовых поездов на Мариупольском направлении негативно повлияло на производство продукции меткомбинатами Мариуполя.

В частности, как сообщили ЦТС в компании Метинвест, Мариупольский меткомбинат им. Ильича из-за неудовлетворительного пропуска на направлении Камыш-Заря – Волноваха снижает производство чугуна в июне на 25 тыс. т.

Запасов сырья у металлургов осталось на 1-2 суток, а потери от недополученной валютной выручки и невыполнения обязательств перед партнерами составят до полутора десятков миллионов долларов.

– Уже сейчас видно, что ожидаемые потери производства товарной продукции в июне по ММК им. Ильича составят порядка 30 тыс. т, что эквивалентно недополучению валютной выручки 10-15 млн долларов, – заявляют в компании.

Отметим, что согласно данным Железнодорожного счетчика, который мониторит пропуск грузовых составов на ветке Камыш-Заря – Волноваха, в июне пропуск поездов по указанному маршруту составил в среднем 19,3 пар грузовых поездов в сутки. В мае этот показатель был чуть выше – 19,8 пар поездов, а в марте составлял 21,3 пар поездов в сутки. Таким образом, по сравнению с мартом, в июне пропуск снизился на 2 марш/сутки.

Кроме сокращения пропуска поездов, эксперты обращают внимание и на общее снижение объемов перевозки по маршруту.

– Если проанализировать динамику среднего количества вагонов в составах, сдаваемых по стыку Камыш-Заря, с начала 2017 г. то становится очевидно, что за год количество вагонов в составе уменьшилось почти на 7 единиц – говорит старший аналитик ЦТС-Консалтинг Павел Руденко. Таким образом, несмотря на кажущееся увеличение пропускной способности в парах поездов, объемы перевозок по маршруту остаются такими же, как и ранее.

Эту информацию подтверждают и операторы рынка, отмечая что в последние недели были факты формирования составов из 22-27 вагонов (против нормы в 55 вагонов). Основной причиной неполного комплектования составов называют неудовлетворительное состояние тепловозов депо Волноваха и Пологи, в следствие чего УЗ искусственно занижает вес поездов при формировании.

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Напомним, ранее в Кабмине, профильном министерстве и УЗ неоднократно отмечали, что развитие железнодорожного сообщения с восточными регионами страны является наиболее приоритетным для Укрзализныци среди проектов капитальных инвестиций. Еще в конце 2017 года глава УЗ Евгений Кравцов напомнил о участке, который проходит через Волноваху и Камыш-Зарю, по которому ранее проходило до 10 грузовых составов в сутки, а сейчас, по его словам, этот показатель повышен по грузовым составам до 21 пары маршрутов.

– Мы понимаем важность этого проекта для восстановления и развития украинского ГМК, поэтому Укрзализныця запланировала на следующие три года комплексную программу модернизации и развития этого сообщения. Она будет состоять их двух этапов, каждый – по три подэтапа. Первый имеет общую стоимость реализации 600 млн гривен, второй – 180 млн. По результатам реализации программы мы достигнем уровня 50 пар поездов в сутки – это полностью обеспечит перспективные потребности предприятий региона. Ожидаемый экономический эффект от реализации проекта для Укрзализныци составит 108 млн гривен в год, – заявлял и.о. председателя правления компании Евгений Кравцов в декабре 2017 года на заседании Кабинета министров Украины.