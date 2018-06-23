Приватбанк и Visa запустили оплату через отпечаток пальца

Приватбанк совместно с международной платежной системой Visa запустили в Украине проект технологии биометрической оплаты покупок с помощью отпечатка пальца.

Об этом сообщили в пресс-службе Приватбанка.

– Первыми оплачивать свои покупки без наличных, карточек и даже смартфонов могли посетители фестиваля BeLive в Киеве, которые оформили карты Visa Приватбанка, – говорится в сообщении.

Чтобы оплатить покупку достаточно один раз привязать отпечаток пальца к карточке и расплачиваться в торговых точках, поддерживающих эту технологию, приложив палец к считывателю биометрических данных.

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Как отмечают в Приватбанке, эта технология будет интересна прежде всего малому и среднему бизнесу, уличным торговцам, поскольку принимать платежи можно с помощью собственного смартфона или планшета и специального биометрического сканера.

Напомним, 17 мая Приватбанк запустил сервис Apple Pay в Украине.

Фото: Приватбанк.