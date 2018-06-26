Для получения транша МВФ нужно выполнить 1 требование – НБУ

Среди взятых Украиной обязательств не выполненным остался только ценовой вопрос относительно газа для населения.

Об этом заявил председатель совета Национального банка Украины Богдан Данилишин в эфире 5 канала.

Он отметил, что сейчас страна не стоит на пороге дефолта, поэтому у нее есть все возможности, чтобы взять на себя обязательства МВФ. Более того, Украина и сейчас выполняет их, в частности возвращает Фонду деньги.

– И НБУ, и Минфин надеется на то, что все же до конца 2018 года мы получим $1,9 млрд, которые Украина может по программе сотрудничества с МВФ получить именно в этом году, – подчеркнул он.

По его словам, миссия Фонда собирается провести мониторинг выполнения обязательств, для чего еще до осени должна приехать в Украину.

– Фактически среди взятых Украиной обязательств не выполненным осталось только ценовой вопрос относительно цен на газ для населения. Но сейчас интенсивно работают наши группы экспертов из Украины и экспертов из МВФ. Думаю, что в этом направлении все же есть некоторые недоработки со стороны Кабмина. Соответственно была принята 278 постановление еще в прошлом году, – отметил Данилишин.

Он объяснил, что можно было бы создать и принять дорожную карту по реализации постановления, чтобы цены можно было бы повышать поэтапно.

– Поэтому я думаю, что до принятия соответствующих шагов будет взвешенная позиция со стороны правительства Украины, понимание ситуации со стороны экспертов МВФ, и мы придем к выработке тех позиций, которые в конце концов будут отвечать интересам Украины, – подытожил он.

Ранее сообщалось, что МВФ ожидает от Украины правок в закон об Антикоррупционном суде, решения вопросов цен на газ и бюджета для транша.