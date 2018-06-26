Квартиры в первой и третьей очереди клубного дома Corner уже с документами

Клубный дом комфорт-класса расположен в Деснянском районе Киева на улице Пожарского, 16Б.
Как сообщает Domik.ua, девелоперская компания RK Development предлагает своим инвесторам квартиры с документами еще на стадии строительства.
Строительство клубного дома Corner продолжается, а квартиры в 1-й и 3-й секциях уже с правом собственности. Ввод в эксплуатацию трех секций жилого дома планируется в конце 2018 года.
Больше информации можно получить на сайте проекта.
Подробнее ознакомиться с выпиской из Государственного реестра прав на недвижимое имущество о регистрации права собственности можно на Youtube канале застройщика.
Застройщик напоминает, что в продаже осталась ограниченное количество квартир, и предлагает забронировать жилье с правом собственности быстрее!
Стоимость жилья в КБ Corner по состоянию на 25 июня 2018
|
Тип квартиры
|
Минимальная площадь (кв. м)
|
Минимальная стоимость (кв. м)
|
Средняя общая стоимость жилья (грн)
|
Однокомнатная
|
30,11
|
16 340
|
491 997
|
Трехкомнатная
|
81,95
|
15 840
|
1 298 088
План однокомнатной квартиры во 2-й секции КБ Corner
План трехкомнатной квартиры в 1-й секции КБ Corner
Получить более подробную информацию можно, обратившись к менеджерам отдела продаж по телефонам: +38 (044) 357-67-67, +38 (097) 357-67-67, +38 (066) 357-67-67. Также можно подъехать в офис по адресу: г.. Киев, ул. Пожарского 16.
Клубний дом Corner
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Адрес
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ул. Пожарского, 16Б
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Количество домов; этажность
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1 дом, 3 секции; 3-5 этажей
|
Ввод в эксплуатацию
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IV квартал 2018
Преимущества: рядом расположены удобные транспортные хабы – остановки трамвая, автобуса, троллейбуса – на пересечении основных транспортных артерий микрорайона – улиц Драйзера и Бальзака. Это позволит жителям комплекса в течение 30-ти минут добраться до центра города. Микрорайон имеет развитую социально-бытовую инфраструктуру, в пешеходной доступности находятся: школа, детский сад, поликлиника, супермаркет, салон красоты, банки.
Строительство КБ Corner ведется по монолитно-каркасной технологии со стенами из кирпича. Внешне фасады утепляют минеральной ватой. Водоснабжение в домах централизованное, а отопление индивидуальное. Жилой фонд новостройки составляет 34 квартиры с высотой потолка 2,72 м. Жилье реализуется без ремонта.
Обсудить типы и планировка жилья, локацию новостройки и поинтересоваться разрешительными документами можно на форуме КБ Corner.
Коротко о застройщике
Застройщиком проекта Выступает девелоперская компания RK Development, которая является партнером AVM Development Group. RK Development работает на украинском рынке с 2013 года. На этапе строительства в портфеле компании клубный дом Corner и еще 3 объекта, которые находятся на этапе проектирования.
Новость от компании RK Development.