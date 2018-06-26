Квартиры в первой и третьей очереди клубного дома Corner уже с документами

Клубный дом комфорт-класса расположен в Деснянском районе Киева на улице Пожарского, 16Б.

Как сообщает Domik.ua, девелоперская компания RK Development предлагает своим инвесторам квартиры с документами еще на стадии строительства.

Строительство клубного дома Corner продолжается, а квартиры в 1-й и 3-й секциях уже с правом собственности. Ввод в эксплуатацию трех секций жилого дома планируется в конце 2018 года.

Больше информации можно получить на сайте проекта.

Подробнее ознакомиться с выпиской из Государственного реестра прав на недвижимое имущество о регистрации права собственности можно на Youtube канале застройщика.

Застройщик напоминает, что в продаже осталась ограниченное количество квартир, и предлагает забронировать жилье с правом собственности быстрее!

Стоимость жилья в КБ Corner по состоянию на 25 июня 2018

Тип квартиры Минимальная площадь (кв. м) Минимальная стоимость (кв. м) Средняя общая стоимость жилья (грн) Однокомнатная 30,11 16 340 491 997 Трехкомнатная 81,95 15 840 1 298 088

План однокомнатной квартиры во 2-й секции КБ Corner

План трехкомнатной квартиры в 1-й секции КБ Corner

Получить более подробную информацию можно, обратившись к менеджерам отдела продаж по телефонам: +38 (044) 357-67-67, +38 (097) 357-67-67, +38 (066) 357-67-67. Также можно подъехать в офис по адресу: г.. Киев, ул. Пожарского 16.

Клубний дом Corner

Адрес ул. Пожарского, 16Б Количество домов; этажность 1 дом, 3 секции; 3-5 этажей Ввод в эксплуатацию IV квартал 2018

Преимущества: рядом расположены удобные транспортные хабы – остановки трамвая, автобуса, троллейбуса – на пересечении основных транспортных артерий микрорайона – улиц Драйзера и Бальзака. Это позволит жителям комплекса в течение 30-ти минут добраться до центра города. Микрорайон имеет развитую социально-бытовую инфраструктуру, в пешеходной доступности находятся: школа, детский сад, поликлиника, супермаркет, салон красоты, банки.

Строительство КБ Corner ведется по монолитно-каркасной технологии со стенами из кирпича. Внешне фасады утепляют минеральной ватой. Водоснабжение в домах централизованное, а отопление индивидуальное. Жилой фонд новостройки составляет 34 квартиры с высотой потолка 2,72 м. Жилье реализуется без ремонта.

Обсудить типы и планировка жилья, локацию новостройки и поинтересоваться разрешительными документами можно на форуме КБ Corner.

Коротко о застройщике

Застройщиком проекта Выступает девелоперская компания RK Development, которая является партнером AVM Development Group. RK Development работает на украинском рынке с 2013 года. На этапе строительства в портфеле компании клубный дом Corner и еще 3 объекта, которые находятся на этапе проектирования.

Новость от компании RK Development.