Судебная реформа в действии: ПАО Фармак лишают ее интеллектуальной собственности

В Украине мощный скандал вокруг защиты прав интеллектуальной собственности. Киевский апелляционный хозяйственный суд по апелляционной жалобе ЧАО Фармацевтическая фирма Дарница отменил решение Апелляционной палаты Минэкономразвития о признании общеизвестным обозначения Корвалол Corvalolum.

Хотя другой участник судебного дела ПАО Фармак – протестует.

Поскольку исторически обозначения Корвалол с 1960-го года принадлежит именно этой компании. В Украине оно защищено с 93-го года, а также в 14 странах мира. А в 2004-м – уже было признано хорошо известным. Поэтому решение апелляционного суда ПАО Фармак считает нарушением своих законных прав.

– Состоялось судебное заседание, в ходе которого суд отказал все ходатайства, которые заявлялись Пат Фармак в этом деле, и сейчас было удовлетворено апелляционную жалобу стирать Фармацевтическая фирма Дарница и отменено решение суда первой инстанции и принято новое решение, которым отменено решение апелляционной палаты МЭРТ о признании знака Корвалол Корвалолум хорошо известным в Украине с 2002 года, – отметил Алексей Колток, представитель ПАО Фармак.

Представитель ОАО Фармак настаивает: коллегия судей в составе Пантелиенка В.О (председательствующий), Доманская М.Л., Остапенко А.Н. принял решение с существенными процессуальными нарушениями, с нарушениями норм материального права.

Отклонены ходатайства в качестве ответчика – Минэкономразвития, так и третьего лица – ОАО Фармак, неполно и необъективно рассмотреть вопросы, связанные с подачей апелляционной жалобы, не было исследовано доказательства, имеющиеся в материалах дела, проигнорированы законные требования представителей третьего лица, однозначно свидетельствует о предвзятости данной коллегии судей – в любой способ выполнить указание сверху и вынести заведомо незаконное и неправосудное судебное решение.

Судейская коллегия не обратила внимание на тот факт, что Корвалол создал Киевский химико-фармацевтический завод имени Ломоносова в 1960 году. А его правопреемником является именно ПАО Фармак, отмечают юристы предприятия.

– Сейчас ПАО Фармак планирует обжаловать данное решение в кассационные палате. Надеемся что в кассационные инстанции суд в соответствии с законом примет законное и обоснованное решение, – подытожил Алексей Колток.

Справка:

Название Корвалол Corvalolum хорошо известна потребителям и представляет собой обозначение, размещается на упаковках лекарственного препарата с 1991 года.

Подготовка к производству Корвалол Corvalolum началась Киевским химико-фармацевтическим заводом им М.В.Ломоносова, правопреемником которого является ОАО Фармак.

Название препарата была придумана сотрудниками ЦЗЛ завода им. М. Ломоносова (разработчик препарата – старший химик Яковлева В.Я). Первая партия лекарственного средства Корвалол была выпущена на основании приказа Завода им. М. Ломоносова от 15.10.1960 г.. С тех пор завод им. М. Ломоносова был единственным производителем препарата Корвалол на территории бывшего СССР, а с 1991 года по настоящее время единственным производителем данного лекарственного средства под ТМ Корвалол на территории стран бывшего Советского Союза. При этом торговая марка Корвалол защищена в 14 странах Европы и Средней Азии.

Использование знака Корвалол Corvalolum в целом подтверждается упаковками за период с 1991 по 2002 год и информации о нем, постоянно размещалась в специализированных изданиях, энциклопедиях и справочниках.

В частности информация о средстве упоминается в: Краткой медицинской энциклопедии (издательство Советская энциклопедия Москва, 1990г.) Справочник Видаль Лекарственные препараты в России (1997 год); Лекарственные препараты. Пособие для врачей (издательство Торсинг, Харьков, 1997 год) и другие.