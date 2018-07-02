Отсутствие серной кислоты отразится на промышленности

Ограничение ввоза в Украину серной кислоты приведет к снижению работы металлургических производств.

Об этом сообщил Обозревателю директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов в материале Взлетит доллар и упадет производство: чем украинцам грозят квоты на серную кислоту.

По словам Магомедова, снижение производства кокса, где используется серная кислота автоматически отразится на промышленности.

– Надеюсь, что государство осознаёт: металлургическая отрасль – одна из опор украинской экономики. А мы поставляем наш кокс на меткомбинаты. Не будет у нас серы – будет снижаться производство, не сможем поставлять кокс в нужных объемах, а значит будет снижаться производство и на металлургических комбинатах, – заявил Муса Магомедов.

Как сообщается в материале, расследование Межведомственной комиссии, которая может ввести квоты на импорт серной кислоты в Украину, инициировали два украинских предприятия – Восточный ГОК и Сумыхимпром.

Введение пошлин может стать сильным ударом не только по металлургам, но и по всем украинцам. Так, примерно четвертая часть потребительской корзины – товары, которые завозятся в Украину. Если подорожание серы приведет к падению экспорта, курс гривни снизится, а рост цен на потребительские товары и продукты питания ускорится.

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Кроме того, указывается, что нехватка украинской кислоты уже очевидна промышленникам, сырье поступает на предприятия с перебоями. Кроме банальной нехватки объема существует недостаток цистерн для перевозки.

Как сообщает издание, проблемы с поставками серы в Украине начались в 2014 году. Фактически, аннексия Крыма и военные действия на Донбассе оставили подконтрольную часть страны без продукции Крымского титана и Константиновского химзавода, которые обеспечивали более 50% поставок.

Напомним, что практически весь имеющийся в Украине парк цистерн для перевозки серной кислоты требует проведения капитально-восстановительных ремонтов.