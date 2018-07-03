Кредит будет взять проще – Рада приняла закон

Верховная Рада во вторник приняла во втором чтении и в целом закон №6027-д О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно возобновления кредитования.

За принятие документа №6027-д О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно возобновления кредитования проголосовало 239 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Как сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ), принятие указанного документа обеспечит решение существующих проблемных вопросов, создающих системные препятствия для возобновления кредитования экономики и несущих дополнительные риски деятельности национальных и иностранных инвесторов.

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– В условиях защищенности прав кредиторов банки смогут выдвигать более лояльные требования к потенциальным заемщикам. Это, безусловно, будет способствовать активному кредитованию, снижению стоимости кредитных ресурсов и, соответственно, облегчению доступа субъектов хозяйствования и физических лиц к банковским продуктам, – отмечено в сообщении.

Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман убежден, что учетная ставка 17% не позволяет получать доступные кредиты украинским компаниям.