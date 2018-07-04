Сюрприз на рынке валюты: доллар вырос до 26,8 грн

Американский доллар активно дорожает с самого утра 4 июля.

На старте межбанка его курс доллара сразу поднялся на 4,5 копейки — до 26,35-26,38 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. После этого котировки еще активнее зашагали вверх, передает UBR.ua.

– После старта рынок резво поднялся до 26,44-26,46 грн./$. Валютное предложение сегодня достаточно скромное, а спрос вдруг сильно вырос, — объяснил Гриненко. Национальный банк пока не появлялся в Matching с предложениями по продаже валюты. Хотя финансисты рассчитывают, что он выйдет гасить спрос.

В некоторых обменниках дошло до 26,8 грн./$.

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Крупные валютные покупки стали сюрпризом из-за сезонности. 4 июля в США отмечают День независимости, потому в Штатах не работают банки и не проводятся долларовые расчеты. В такие дни импортеры обычно не скупают сколько-нибудь активно американскую валюту — ведь ее нельзя отправить по назначению: сделки на безналичном рынке совершают на условиях tom (с поставкой завтра) либо через евро. Потому утренние закупки доллара стали полной неожиданностью для межбанка. Кто именно их затеял спозаранку, и под какие сделки — пока неизвестно. Но, скорее всего, прояснится к вечеру.

К слову, Факты ICTV публиковали прогноз курса доллара на июль.