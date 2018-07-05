СМИ: Трудовая миграция может повлиять на темпы восстановления экономики

Решить проблему массовой трудовой миграции может комплекс мер на государственном уровне, говорят журналисты.

Продолжающаяся трудовая миграция может замедлить восстановление экономики Украины, что наблюдается в первом полугодии 2018 года. Об этом сообщают эксперты дискуссионного клуба, который организовало издание Деловая Столица, передает 5 канал.

Эксперты говорят: решить проблему массовой трудовой миграции может только комплекс мер на государственном уровне. В частности, речь идет о повышении социальных стандартов и условий труда, создание благоприятного инвестиционного климата и более лояльную фискальную политику.

– Единственный положительный пример в украинских реалиях – это то, что сделали с представителями IT-сектора. Введя налогообложения на уровне 5% от суммы (от суммы дохода – ред.) Этот рынок: во-первых, развивается; во-вторых, они не хотят уезжать из Украины. Для них находиться в Украине выгоднее, – пояснил глава экспертного совета украинского аналитического центра Борис Кушнир.

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В то же время, эксперты отметили, что хотя работа за рубежом и привлекает украинский зарплатой, она часто может иметь и негативные последствия для самих работников.

– Они едут в Европу и устраиваются нелегально, то есть они сами себя лишают прав и там с ними может происходить все что угодно. Самое распространенное, что может быть – не заплатят денег и все. Могут быть худшие варианты, – отмечает вице-президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству работников Николай Александров.

Напомним, что по данным онлайн-опроса издания Деловая столица, 55% респондентов считают трудовую миграцию катастрофой для Украины. Из опроса вытекают также процентные преимущества в миграционных настроениях украинцев: больше половины опрошенных стремятся трудоустроиться за границей.