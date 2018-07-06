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Магомедов: Прифронтовая Авдеевка может остаться без отопительного сезона

По словам директора Авдеевского коксохимического завода Мусы Магомедова, нехватка серной кислоты неминуемо приведет к снижению производства завода, который питает город теплом.

Из-за введения квот на импорт серной кислоты в Украину прифронтовой город Авдеевка может остаться без отопления в зимний период. Об этом сообщает 5 канал.

По словам директора Авдеевского коксохимического завода Мусы Магомедова, нехватка серной кислоты неминуемо приведет к снижению производства завода, который питает город теплом.

– С сентября месяца начинается отопительный сезон. У завода не будет серной кислоты в необходимом количестве. Что я должен буду делать? Я вынужден буду снижать объемы производства, причем – в разы… получается, что в Авдеевке не будет отопления, – заявил Магомедов.

Как сообщалось, Межведомственная комиссия по международной торговле  установила квоты на импорт в Украину серной кислоты. Ранее руководители крупных коксохимических и металлургических предприятий, а также отраслевых ассоциаций неоднократно предупреждали о необоснованности квотирования импорта серной кислоты и об ущербе для национальной экономики от данных лоббистских мер.

Читайте: Из-за нехватки серной кислоты Авдеевский коксохим оказался на грани остановки – директор

По мнению экспертов, квоты на импорт серной кислоты являются ошибкой, поскольку украинские производители не в состоянии удовлетворить промышленность достаточным количеством серной кислоты. В частности, из-за банальной нехватки цистерн для ее перевозки.

-Факт тот, что те цистерны, которые есть в наличии в Украине, могут перевести 40 тысяч тонн продукции. А надо перевозить где-то 110-120 тысяч тонн продукции, – заявил президент объединения предприятий Укрметаллургпром Александр Каленков.

Государственная регуляторная служба инициировала работу мониторинговой группы, которая исследует положение дел вокруг введения квот и может пересмотреть решение межведомственной комиссии об ограничении поставок этого вида сырья в Украину.

Напомним, что в условиях активных боевых действий и артобстрелов на Авдеевской коксохимическом заводе был создан энергоостров, чтобы сохранить производственные мощности предприятия.

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