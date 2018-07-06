Рейдерство в Интерсити: начальник скоростных поездов Лейбук отписал СМИ

Украинская железнодорожная скоростная компания (УЖСК) ответила компаниям Ай Ком и Офисер, которые предоставляют рекламные услуги в поездах Интерсити, на обвинение в рейдерстве.

Напомним, в течение недели СМИ публиковали информацию о якобы рейдерских действиях со стороны и.о. начальника УЖСК Сергея Лейбука по отношению к операторам рекламных услуг Ай Ком и Офисер.

Как сообщалось на официальном сайте журнала Интерсити, издателем которого является Ай Ком, вновь назначенный и.о. начальник филиала УЖСК подписал с компанией Медиа Директ договор на оказание рекламных услуг с 1 июля. Это произошло без проведения соответствующего конкурса, а также с нарушением законодательства. Руководство УЖСК проигнорировало решение Правления Укрзализныци, которым от 21 июня был продлен договор с Ай Ком и Офисер.

Ай Ком и Офисер предоставляют рекламные услуги на основе выигранного в 2015 году конкурса.

Факты ICTV отправили информационный запрос на имя Сергея Лейбук с просьбой прокомментировать ситуацию.

В ответ, за подписью господина Лейбука, нам сообщили, что информация не полностью соответствует фактическим обстоятельствам дела.

К слову, рекламодатели Интерсити уже заявили о давлении со стороны нового оператора рекламных услуг.