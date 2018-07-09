Киевские студенты получили €5 тыс. на настольные игры

Стартап BGTopi признан лучшим в конкурсе студенческих тех-проектов YEP! Acceleration Demo Day. Он получил 5 тысяч евро на развитие от European Fund for Southeast Europe (EFSE).

Суть проекта – это уникальные авторские настольные игры в формате коробочного решения, которые можно приобрести по подписке. В тематической коробке 3-4 эксклюзивных игры и уникальная handmade продукция.

-Тематика первой коробки – Восходящее солнце. В ней будет самые популярные японские игры мэнко и с оригами. Все наши игры уникальны, их не найдешь в магазине. Мы сами их разрабатываем и издаем. Ожидаем, что после летнего сезона количество наших подписчиков вырастет до 50, а после зимнего – до 500. Планируем выходить на рынки Европы и США. Выигранные средства используем на увеличение производственных возможностей и промо, – поделилась планами основатель и CEO BGTopi Виктория Завгородняя.

Всего за главный приз сражалось четыре стартапа. Помимо BGTopi, были представлены иновационные решения в сфере образования, фудиндустрии и юриспрунденции.

Мы ожидаем, что наша платформа для регистрации объектов интеллектуальной собственности IP_Bot решит проблему длинных очередей и бумажной волокиты. Сегодня все заявки на оформление объектов интеллектуальной собственности подаются вручную, а электронная система в “Укрпатенте” крайне неудобна и ею к ее услугам прибегают от силы 10% пользователей. Поэтому мы создали простую и понятную платформу автоматизированной регистрации объектов интеллектуальной собственности, которая отличается еще оперативностью и мобильностью, – рассказал соучредитель IP_Bot Дмитрий Андрыга.

Стартапы оценивали по критериям эффективности бизнес-модели, возможностях монетизации и масштабирования, их уникальности и питчингу.

-Право на жизнь и развитие имеет каждая из представленных идей. Некоторые проекты лучше подготовлены к выходу на рынок, некоторые не учли часть важных деталей. Одним из приоритетных критериев стартапа считаю возможность масштабировать бизнес. В этом плане лучшими были победитель BGTopi и чат-бот FriendlyFood, который позволяет своим пользователям дарить друзьям еду из разных кафе и ресторанов, – отметил член жюри, СТО проектов в компании Lucky Labs Владимир Кучер.

Напомним, в мае сеть академических бизнес-инкубаторов YEP проводила форум DEMO DAY-2, где были представлены 25 молодежных стартапов в сфере авто- и фудиндустрии, медицины, образования, агросектора и энтертейнмента.