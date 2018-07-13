Внезапно вмешиваться в работу аэропорта крайне опасно – Липовенко

Силовая акция детективов НАБУ в аэропорту Киев 14 июня этого года могла привести к сотням жертв.

Об этом сообщили в Ассоциации Аэропорты Украины.

– Проводить такие действия в подобной обстановке нельзя. Надо действовать по нормальной схеме, чтобы это не повлияло на работу аэродрома, безопасность полетов и пассажиров. Такие действия должны регулироваться Госавиаслужбой или авиационным экспертом, который владеет ситуацией. Вмешиваться вот так внезапно в работу такого предприятия, как аэропорт, – это крайне неразумно, тем более в такой обстановке. На обысках должны были присутствовать авиационные специалисты, которые знают, кто и за что в аэропорту отвечает, – заявил президент ассоциации Петр Липовенко.

По его словам, аэропорт – это режимный объект, и силовое вмешательство в его работу должно обязательно регулироваться авиационными службами.

– Аэропорт – это не торгово-развлекательный центр, который можно остановить, и ничего не будет. Руководство должно быть на аэродроме, следить за ситуацией и передавать информацию на борты. Команду на открытие или закрытие аэродрома дает руководство аэропорта: начальник аэродромной службы и генеральный директор аэродрома. Если погодные условия таковы, что толщина осадков превышает норму, надо принимать соответствующее решение, и руководитель полетов должен передать информацию на борт – капитану, – пояснил Петр Липовенко.

В свою очередь в Госавиаслужбе пока отказываются комментировать ситуацию, однако заявляют, что об обысках НАБУ предупреждены не были. Поэтому не имели возможности своевременно отреагировать на создавшуюся критическую ситуацию. Обеспокоены ситуацией и в Ассоциации пилотов Украины, с нетерпением ожидая результатов расследования.

Напомним, 14 июня в аэропорту Киев произошла авария самолета со 169 пассажирами на борту. Только благодаря профессиональной работе аварийно-спасательных служб удалось предотвратить трагедию.

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Как рассказал в своем интервью РБК-Украина глава совета директоров аэропорта Денис Костржевский, в день аварии самолета авиакомпании BRAVO вооруженные сотрудники НАБУ пришли в аэропорт с обыском, продолжавшимся 19-часов. В результате руководящий состав аэропорта оказался заблокированным и не смог предотвратить выкатку борта за пределы полосы. В то время как взлетно-посадочная полоса оказалось непригодной для посадки авиасудна из-за проливного дождя, ответственные лица не владели оперативной информацией на аэродроме.

– Это случилось в 20:40. Самолет не справился с управлением, вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы и проехал на фюзеляже еще 200 метров по грунту. На борту было 4 тонны керосина, он начал вытекать. Спасло то, что самолет был старой конструкции. Двигатели находились не под крыльями, как у современных, а на хвостовом оперении, высоко над землей. Двигатели не чиркнули по земле, и возгорания не произошло, – рассказывает глава аэропорта.

Даже когда произошла авария, обыски и блокада аэропорта силовиками не прекратилась.

– Нам пришлось несколько минут убеждать детективов выпустить хотя бы начальников тех подразделений, которые координируют работу аварийно-спасательных служб. Двоим позволили покинуть помещение, – говорит Костржевский.