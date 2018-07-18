Эксклюзивное право Фармак на Корвалол Corvalolum подтверждено

Министерство экономического развития и торговли Украины настаивает: ведомство имело все полномочия и основания для признания хорошо известной торговой марки Корвалол Corvalolum (производитель ПАО Фармак).

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Минэкономразвития Украины.

В соответствии с положениями статьи 25 закона Украины Об охране прав на знаки для товаров и услуг при определении того, является ли знак хорошо известным в Украине, могут рассматриваться, в частности, такие факторы, если они уместны:

степень известности или признания знака в соответствующем секторе общества;

продолжительность, объем и географический район любого использования знака;

продолжительность, объем и географический район любого продвижения знака, включая рекламирование или обнародование и представление на ярмарках или выставках товаров и / или услуг, в отношении которых знак применяется;

продолжительность и географический район любых регистраций и / или заявок на регистрацию знака при условии, что знак используется или является признанным;

свидетельство успешного отстаивания прав на знак, в частности территория, на которой знак признан хорошо известным компетентными органами;

ценность, которая ассоциируется со знаком.

При признании знака Корвалол Corvalolum хорошо известным члены коллегии Апелляционной палаты признали уместными и рассмотрели пять из шести факторов, определенных Законом. Предоставленной заявителем информации (об объемах использования знака, продвижение продукции, осведомленность потребителей, успешное отстаивание заявителем прав на знак в других странах), по мнению членов коллегии Апелляционной палаты, было вполне достаточно для такого признания, с учетом также того факта, что знак Корвалол Corvalolum был вариантом исполнения (использования) уже признанного хорошо известным знака КОРВАЛОЛ на то же лицо (ПАО Фармак), – говорится в сообщении.

К тому же, при рассмотрении дела также был принят во внимание тот факт, что латинская грамматическая форма традиционно была официальной формой наименования в международных и национальных фармакопеях, поэтому оба знаки являются, очевидно, семантически подобными. Члены коллегии Апелляционной палаты, основываясь на специальных знаниях в сфере интеллектуальной собственности, исходили из того, что применение знакаКорвалол в предоставленной ПАО Фармак документации является использованием знака Корвалол Corvalolum в форме, отличающейся от этого знака лишь отдельными элементами, что не меняет отличительность знака в целом. Поэтому, предоставленные документы были учтены как таковые, подтверждающие хорошую известность знака Корвалол Corvalolum.

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Кроме того, при рассмотрении вопроса – есть ли основания считать, что определенный знак хорошо известный в Украине, члены Апелляционной палаты опираются не только на свои собственные специальные знания и профессиональный уровень в сфере охраны прав на торговые марки, но и на международный опыт деятельности апелляционных органов патентных ведомств и судов других стран.

Таким образом, Минэкономразвития отмечает, что решение было принято Апелляционной палатой с учетом норм национального и международного законодательства (статьи 25 Закона и соответствующих подзаконных актов, статьи 6bis Парижской конвенции об охране промышленной собственности, Совместной рекомендации Всемирной организации интеллектуальной собственности относительно положений об охране хорошо известных знаков).

Отметим, что сейчас идет процесс, когда решение Апелляционной палаты от 20.06.2017 о признании знака Корвалол Corvalolum хорошо известным отменено Киевским апелляционным хозяйственным судом. Этой судебной инстанцией также отменено решение суда первой инстанции (Хозяйственного суда Киева), которым указанное решение Апелляционной палаты было признано законным и оставлено в силе.

В компании Фармак считают решение Киевского апелляционного хозяйственного суда предвзятым.

– Во время судебного заседания судом было отказано в удовлетворении ходатайств, заявленных ПАО Фармак, существенно нарушены нормы материального права, а также не было проведено надлежащей оценки всех доказательств, что привело в совокупности к принятию, по моему мнению, неправосудного решения. Была удовлетворена апелляционная жалоба ФФ Дарница и отменено решение суда первой инстанции, которым сначала в иске Фармацевтической фирмы Дарница было отказано, и принято новое решение, которым отменено решение апелляционной палаты МЭРТ о признании знака Корвалол Corvalolum хорошо известным в Украине с 2002 года. Неполно и необъективно были рассмотрены вопросы, связанные с представлением апелляционной жалобы, не были исследованы доказательства, имеющиеся в материалах дела, проигнорированы законные требования представителей третьего лица, – отметил Дмитрий Таранчук, руководитель юридического департамента ПАО Фармак.

Справка:

Название Корвалол Corvalolum хорошо известно потребителям и является обозначением, размещаемым на упаковках лекарственного препарата с 1991 года. Подготовка к производству Корвалол Corvalolum началась Киевским химико-фармацевтическим заводом им М. В. Ломоносова, правопреемником которого является ПАО Фармак. Название препарата была придумано сотрудниками ЦЗЛ завода им. М. Ломоносова (разработчик препарата – старший химик Яковлева В. Я). Первая партия лекарственного средства Корвалол была выпущена на основании приказа Завода им. М. Ломоносова от 15.10.1960 г. С тех пор завод им. М. Ломоносова был единственным производителем препарата Корвалол на территории бывшего СССР, а с 1991 года по настоящее время единственным производителем данного лекарственного средства под ТМ Корвалол на территории стран бывшего Советского Союза.

При этом торговая марка Корвалол защищена в 14 странах Европы и Средней Азии. Использование знака Корвалол Corvalolum в целом подтверждается упаковками за период с 1991 по 2002 год и информацией о нем, постоянно размещаемой в специализированных изданиях, энциклопедиях и справочниках. В частности, информация о средстве упоминается в: Краткой медицинской энциклопедии (издательство Советская энциклопедия, Москва, 1990 год); Справочник Видаль Лекарственные препараты в России (1997 год); Лекарственные препараты. Пособие для врачей (издательство Торсинг, Харьков, 1997 год) и др.