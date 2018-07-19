Дарница продолжает зарабатывать на эксклюзивной торговой марке ПАО Фармак

В 2017 году объемы розничных продаж лекарственного препарата Корвалол производства ЧАО Фармацевтическая фирма Дарница составили 43 миллиона гривен.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте компании.

В целом это половина всего рынка выпуска Корвалола в Украине. Другой производитель препарата – ПАО Фармак реализовал продукции на 44 миллиона гривен.

Впервые в Украине лекарственный препарат Корвалол выпустили еще в 1960 году на Киевском химико-фармацевтическом заводе им М. В. Ломоносова. Правопреемник завода – компания Фармак получила свидетельство Департамента интеллектуальной собственности Министерства образования и науки Украины на торговую марку Корвалол еще в 1993-м. Поэтому только Фармак вправе производить препарат под названием Корвалол в Украине и за рубежом. В 2004-м году торговый знак Корвалол Corvalolum был признан хорошо известным. В 2017-м это решение было второй раз подтверждено Апелляционной палатой Министерства экономического развития и торговли Украины.

Фармацевтическая фирма Дарница борется за право выпускать свои лекарства под названием Корвалол с 2004 года. Уже тогда Дарница выпустила свой седативный препарат под названием Корвалол-Новый-Дарница. Но впоследствии была вынуждена переименовать его в Дарвилол, поскольку торговый знак Корвалол принадлежал ПАО Фармак. Но уже в 2005-м компания Дарница зарегистрировала свой препарат Корвалол-Дарниця®, и с тех пор реализует его вместе с препаратом Корвалол Corvalolum ПАО Фармак.

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ПАО Фармак считает использование торгового знака Корвалол в названии препарата Фармацевтической фирмы Дарница нарушением своих интеллектуальных (потому что в компании есть все документы, подтверждающие эксклюзивность использования торгового знака Корвалол Corvalolum) и имущественных (своим препаратом Дарница отобрала у ПАО Фармак половину рынка продажи Корвалола в Украине) прав.

ПАО Фармак неоднократно обращалось в суд за защитой своих прав. Последние решения Фемиды в компании называют предвзятыми. 26 июня 2018-го года Киевский апелляционный хозяйственный суд по апелляционной жалобе ЧАО Фармацевтическая фирма Дарница отменил решение о признании хорошо известным обозначения Корвалол Corvalolum по отношению к ПАО Фармак, принятое Апелляционной палатой Министерства экономического развития Украины. Хотя в декабре прошлого года суд первой инстанции отклонил исковое заявление Дарницы. А 11 июля 2018-го года Хозяйственный суд Киева отказал ПАО Фармак в требовании отменить государственную регистрацию знака для товаров и услуг Корвалол-Дарница.

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– Во время судебного заседания судом было отказано в удовлетворении ходатайств, заявленных ПАО Фармак, существенно нарушены нормы материального права, а также не было проведено надлежащей оценки всех доказательств, что привело в совокупности к принятию, по моему мнению, неправосудного решения. Была удовлетворена апелляционная жалоба ФФ Дарница и отменено решение суда первой инстанции, которым сначала в иске Фармацевтической фирмы Дарница было отказано, и принято новое решение, которым отменено решение апелляционной палаты МЭРТ о признании знака Корвалол Corvalolum хорошо известным в Украине с 2002 года. Неполно и необъективно были рассмотрены вопросы, связанные с представлением апелляционной жалобы, не были исследованы доказательства, имеющиеся в материалах дела, проигнорированы законные требования представителей третьего лица, – отметил Дмитрий Таранчук, руководитель юридического департамента ПАО Фармак.

Сейчас ПАО Фармак планирует обжаловать это решение в Верховном суде.

Справка:

Название Корвалол Corvalolum хорошо известно потребителям и является обозначением, размещаемым на упаковках лекарственного препарата с 1991 года. Подготовка к производству Корвалол Corvalolum началась Киевским химико-фармацевтическим заводом им М. В. Ломоносова, правопреемником которого является ПАО Фармак. Название препарата была придумано сотрудниками ЦЗЛ завода им. М. Ломоносова (разработчик препарата – старший химик Яковлева В. Я). Первая партия лекарственного средства Корвалол была выпущена на основании приказа Завода им. М. Ломоносова от 15.10.1960 г. С тех пор завод им. М. Ломоносова был единственным производителем препарата Корвалол на территории бывшего СССР, а с 1991 года по настоящее время единственным производителем данного лекарственного средства под ТМ Корвалол на территории стран бывшего Советского Союза.

При этом торговая марка Корвалол защищена в 14 странах Европы и Средней Азии. Использование знака Корвалол Corvalolum в целом подтверждается упаковками за период с 1991 по 2002 год и информацией о нем, постоянно размещаемой в специализированных изданиях, энциклопедиях и справочниках. В частности, информация о средстве упоминается в: Краткой медицинской энциклопедии (издательство Советская энциклопедия, Москва, 1990 год); Справочник Видаль Лекарственные препараты в России (1997 год); Лекарственные препараты. Пособие для врачей (издательство Торсинг, Харьков, 1997 год) и др.