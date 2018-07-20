Укртрансбезопасность имеет все полномочия создать и опубликовать реестр перевозчиков, которые систематически нарушают весовые нормы и перегружают автотранспорт, который в итоге разрушает украинские дороги.

Об этом идет речь в официальном ответе Госагентства по вопросам электронного урядування на информационный запрос СМИ.

В частности, ГАЭУ отмечает, что Укртрансбезопасность имеет все основания и права создать отдельный реестр и самостоятельно наполнять его и публиковать на Едином государственном веб-портале открытых данных – data.gov.ua. С Министерством инфраструктуры по этому поводу ведутся соответствующие переговоры, – сообщается в ответе ГАЭУ.

Ранее и.о. главы Укртрансбезопасности Вячеслав Дидькивский поддержал идею открытия данных взвешивания новой интеллектуальной системой WiM (Weight-in-Motion – взвешивание в движении), которую Мининфраструктуры совместно с ЕБРР планируют запустить в Украине уже в этом году. Данные с установленных комплексов WiM будут транслироваться одновременно на пункты контроля Укртрансбезопасности и на открытый сервер для общественного обозрения.

Информация о перевозчиках-нарушителях станет общедоступной, что позволит создать дополнительное общественное давление на компании, которые, по словам Дидькивского, принципиально не придерживаются весовых норм, разрушая автомагистрали перегруженным автотранспортом. WiM-комплексы помогут выделить из общего трафика только те машины, которые перегружены, поскольку новая интеллектуальная система автоматически взвешивает автотранспорт, перекрывая всю ширину автомагистрали.



Данные взвешивания грузовиков системой WiM будут публичными / 2 фотографии

Кроме того, открытость данных по нарушителям весовых норм позволит общественникам сопоставлять данные взвешивания WiM с результатами проверок инспекторами Укртрансбезпеки, что создаст систему неотвратимого наказания за “перевес” и сведет к минимуму коррупционные риски при проверках грузового транспорта на стационарных пунктах контроля.

В перспективе, как считают в Укртрансбезопаснсности, комплексы WiM будут работать полностью в автоматическом режиме без участия человека. Такая практика широко распространена в Европе и других странах мира. Для этого Украине придется подкорректировать соответствующее законодательство.

Напомним, в Укравтодоре планиуют до конца года установить 6 спецконструкций WiM для автофиксации взвешивания транспорта на шести дорогах: М-01 Киев-Чернигов-Новые Ярыловичи, Н-01 Киев-Знамянка, М-05 Киев-Одесса, М-06 Киев-Чоп и М-07 Киев-Ковель-Яготин.

Фиксация будет проходить в пригородах, для транспорта, заезжающего столицу. Еще один комплекс планируется построить на трассе М-06 Киев-Чоп в сторону Житомира. В 2019-м году при финансировании ЕБРР комплексы WiM появятся в южных регионах Украины и впоследствии по всей стране.

Эксперты уверены, что с внедрением WiM комплексов у перевозчиков не останется выбора, кроме как не перегружать машины либо же перевести часть грузопотока на железнодорожный транспорт, на котором весовые нормы практически отсутствуют.