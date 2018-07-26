Ситуация с Корвалолом предельно ясна – СМИ

Мировая экономика ежегодно теряет сотни миллиардов из-за нарушения прав на торговые марки.

Об этом идет речь в статье Украденное имя, которую опубликовало авторитетное издание Цензор.

Автор материала приводит пример судебных процессов о защите интеллектуальных прав, в которые вовлечены мировые гиганты из различных сфер – моды, фармацевтики.

Только в ЕС потери от контрафакта лекарств превышают 10 млрд евро в год. Поэтому производители дуют на воду, видя угрозы своим инвестициям повсюду. На днях британский фармгигант GlaxoSmithKline (GSK) проиграл дело небольшой компании Apollo Generics. Производитель дженериков решил зарегистрировать торговую марку ZANAMOL. GSK боялись, что ее перепутают с известным лекарством PANADOL, – говорится в материале.

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Похожие процессы происходят и в Украине, пишет журналист: В украинских судах слушается несколько десятков дел о прекращении нарушений прав интеллектуальной собственности на торговую марку. Логика жалоб понятна. Компании инвестируют значительные средства в разработку, маркетинг, дизайн, завоевывают доверие потребителей – и теряют в продажах. Причина проста – конкуренты выпускают на рынок продукцию в схожей упаковке и успешно ее продают, пользуясь невнимательностью покупателей.

Яркий пример судебных разбирательств вокруг торгового знака – спор между ПАО Фармак и ЧАО Фармацевтическая фирма Дарница относительно Корвалола, пишет автор статьи.

Напомним, что исторически Корвалол производился Киевским химико-фармацевтическим заводом имени Ломоносова. Его правопреемник ПАО Фармак еще в 1996 году получило свидетельство Департамента интеллектуальной собственности Министерства образования и науки Украины на торговую марку Корвалол. В 2004 году торговый знак Корвалол был признан хорошо известным по отношению именно к Фармаку. В 2017 году это решение было подтверждено Апелляционной палатой Министерства экономического развития Украины. В тоже время, в 2005 году ЧАО Фармацевтическая фирма Дарница зарегистрировала свой препарат под схожим именем Корвалол-Дарница. Это и стало причиною длительных судебных споров.

Споры за торговые марки, история которых уходит корнями во времена СССР – отдельная тема, отмечает автор статьи.

– Возник вопрос – кто из предприятий имеет права на использование хорошо известных потребителям наименований продукции, завоевавших их доверие?, – отмечает Григорий Павленко, адвокат компании Pavlenko Legal Group.

По его словам, как правило, права на торговую марку получает правопреемник бывшего советского предприятия.

Поэтому старший юрист Sayenko Kharenko Алексей Колток считает, что в случае с Корвалолом ситуация предельно ясна, так как это лекарство всегда выпускало конкретное предприятие.

– В данном случае речь идет об использовании названия лекарственного средства, которое было придумано, введено в оборот и долгие годы использовалось только одним производителем, – сказал он.

Юрист ЮФ Ильяшев и Партнеры Мария Коваль добавила, что статус хорошо известного товарного знака должен обеспечивать правообладателю дополнительную защиту.

– Если какое-либо лицо захочет использовать хорошо известный товарный знак в комбинации с абсолютно несхожим элементом, собственник сможет легко запретить такое использование, – поясняет юрист в материале Украденное имя.

По ее словам, правовая охрана хорошо известного знака начинается с даты, которую укажет и аргументирует собственник. Срок действия для такой торговой марки не установлен, а свидетельство на другие ТМ нужно продлевать каждые 10 лет.

– Без особого труда можно отменить регистрацию на идентичные либо сходные до степени смешения товарные знаки и навсегда оградить себя от возможных регистраций таких знаков на имя других лиц. Например, в свое время компания Yamaha Corporation отменила свидетельство на товарный знак YAMAHA, зарегистрированное на имя украинского юрлица. Компания Rolex SA, признав свой знак ROLEX хорошо известным в Украине, добилась последующей отмены регистрации на знак ROLEX для сигарет, – отметила Мария Коваль.

К слову, Дарница продолжает зарабатывать на эксклюзивной торговой марке ПАО Фармак.