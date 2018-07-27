Структуры Косюка получили в первом полугодии лишь 8,2% агродотаций – СМИ

Сообщается, что предприятие из холдинга МХП Вінницька птахофабрика подалось на одну из двух программ Министерства, предусматривающих компенсацию расходов на строительство новых комплексов по животноводству.

Структуры председателя правления ПАО Мироновский хлебопродукт Юрия Косюка получили в первом полугодии только 8,2% агродотаций.

Об этом сообщает НВ Бизнес, публикуя еще закрытые данные решений ответственных комиссий при МинАПК.

Так, предприятие из холдинга МХП Вінницька птахофабрика подалось на одну из двух программ министерства, предусматривающих компенсацию расходов на строительство новых животноводческих комплексов, и получило 187,5 млн. грн возмещения из общего бюджета программ в 2,3 млрд.

Как следует из протокола заседания комиссии, ООО Вінницька птахофабрика запустила в эксплуатацию в 2018-ом году два объекта по выращиванию птиц-бройлеров на сумму в 318,9 и 306,1 млн. грн.

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Финансовый журналист НВ Бизнес – Андрей Леденев также пишет, что получение структурами Юрия Косюка всего 8,2% от общей суммы программ по поддержке строительства новых комплексов в животноводстве свидетельствует о том, что Министерство аграрной политики сознательно выписало структуру программ таким образом, чтобы распределение агродотаций было не равно-пропорциональное объему компаний на рынке, а направлялось в основном на поддержку малых и средних фермеров.

– Юрий Косюк или МХП – это $1,3 млрд или 34,6 млрд грн валового дохода за 2017 год. Валовый доход (выручка) всего животноводства за 2016 год – всего 138 млрд грн. То есть, МХП занимает 25% от своей ниши рынка, – указывает автор.

Программы по частичному возмещению стоимости строительства и реконструкции новых животноводческих комплексов, а также процентной нагрузки по кредитам, привлеченным для этого – были предложены министерством аграрной политики в 2018 году для поддержки и восстановления мясной и молочной отраслей.

Финансирование данных программ осуществляется в рамках общей системы поддержки сельского хозяйства, закрепленной на уровне 1% от добавочной стоимости, которую генерирует отрасль.