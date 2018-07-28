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Приватбанк предупредил клиентов о сбоях

28-29 липня Приватбанк проведе черговий етап регламентних робіт технічних комплексів і систем безпеки банку.

Приватбанк

Про це повідомляє прес-служба банку.

Відзначається, що основні етапи регламентних робіт, які включають оновлення обладнання і технологічних систем банку, будуть проводитися 29 липня в нічний час, коли навантаження на сервіси мінімальне.

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В ході оновлення технічних засобів в період з 1.00 до 5.00 29 липня 2018 року можливі короткострокові збої при проведенні деяких видів операцій фізичних та юридичних осіб через системи електронного банкінгу та термінали самообслуговування.

К слову, Приватбанк предупредил клиентов о письмах от мошенников.

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