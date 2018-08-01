Остатки денег в казне Украины упали до минимума за 5 лет

На Едином казначейском счете осталось 1,99 млрд грн. Это худший показатель с января 2014 года.

Об этом сообщает пресс-служба Казначейской службы.

За июль остатки средств сократились на 78,7% с 9,388 млрд гривен до 1,995 млрд гривен.

Год назад на ЕКС средств было в 22 раза больше – 44,06 млрд грн, за июль 2017 года они сократились на 1,07 млрд грн.

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Схожий с нынешним уровень средств на ЕКС наблюдался в январе 2014 года, когда этот показатель составлял 1,73 млрд грн, увеличившись по сравнению с декабрем 2013 года на 0,54 млн грн.

За 2017 год остаток средств на едином казначейском счете сократился с 14,258 млрд гривен до 5,1 млрд гривен.

Согласно данным Национального банка, остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах банков в июле этого года уменьшились на 1,01 млрд грн и составили 45,35 млрд грн.

Ранее сообщалось, что для Украины критично возобновить сотрудничество с МВФ до того времени, как фонд уйдет на летние каникулы (20 июля). Перенос приезда миссии МВФ на осень приведет к риску неполучения правительством нового транша.

Фото: vlada.io.