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Результат борьбы с контрабандой есть – Ассоциация производителей электротехники

Результатом предпринятых фискальной службой мер по борьбе с контрабандой стало заметное улучшение бизнес-климата для национальных производителей и белых импортеров товаров.

Об этом сообщил президент Украинской ассоциации производителей электротехники Александр Громыко.

– Позитивные сигналы уже есть. Чувствуется, что ГФС взялась за проблему серьезно. На данный момент мы видим улучшение. Из панамских компаний по заниженным в десять раз инвойсам завезти что-то стало крайне сложно.

Кто-то из “серых” остановился, кто-то согласился платить “в белую” намного больше. Производители вздохнули с облегчением.

Ассоциация производителей электротехники входит в большую коалицию Совета бизнеса, в нем очень много различных ассоциаций. Мы между собой общаемся и, например, производители пластиковых труб утверждают, что стало заметно легче. К ним приходят и сообщают, что “контрабандные” турецкие пластиковые трубы подорожали. Почему? Потому что таможня им не дает минимизировать стоимость товара. Соответственно, цены у импортеров, которые занимались контрабандой, подросли. Понятно, что производителям в Украине становится легче дышать, – заявил Громыко.

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Громыко отметил, что ГФС усложнила жизнь контрабандистам, а  вот у “белых” импортеров проблем, как правило, не возникает.

– У белых импортеров нет никаких проблем, они как растамаживались так и растамаживаются, на то они и белые. Их таможня пропускает нормально. И они также говорят, что стало намного проще работать, проще конкурировать, так как уходит с рынка контрабандный товар, с которого не платились налоги, – говорит эксперт.

Александр Громыко уверен, что перекрытие контрабандных потоков приведет к реальному импортозамещению.

– В конечном итоге это все приведет к тому, что многие товары можно будет производить в Украине. Все, что нас окружает – зайдите в любой строительный или торговый центр, это все можно производить в Украине. Это может привести к тому, что будет бум производства. У нас в стране очень выгодно производить, если создать равные правила игры и придушить  контрабанду. Сами белые импортеры станут производителями и будут отправлять товар в Европу.  То, что борьба с контрабандой приведет к росту производительности, и, соответственно, росту рабочих мест и уровня жизни в Украине, в этом ни у кого сомнений нет, – считает Громыко.

Напомним, руководитель Государственной фискальной службы Мирослав Продан заявил  о позитивных результатах борьбы с контрабандой. С момента старта инициативы Украина без контрабанды – с 21 июня по 30 июля – в госбюджет перечислено почти 37,5 млрд грн таможенных платежей. В сравнении с соответствующим периодом прошлого года поступления возросли на 6 млрд грн.

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