Идентификация и цель: контроль за денежными переводами хотят ужесточить

Минфин предложил ввести идентификацию клиента и устанавливать цель проведения финансовой операции при осуществлении переводов (в том числе международных), без открытия счета на сумму, превышающую 30 тысяч гривен.

Об этом говорится в неофициальном тексте проекта закона на Лига.Закон.

Денежные переводы на сумму, равную или превышающую 30 тыс грн, должны будут сопровождаться полной информацией о плательщике и получателе перевода средств (включая место проживания, серию и номер паспорта, идентификационный код).

Переводы на сумму меньше 30 тыс грн должны сопровождаться минимальной информацией об инициаторе и получателе перевода (ФИО или наименование юрлица, номер счета или уникальный учетный номер финансовой операции, который позволяет осуществить отслеживание операции).

Субъектам первичного финмониторинга будет запрещено осуществлять перевод средств в случае отсутствия вышеуказанной информации.

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Эти требования не распространяются на операции снятия средств с собственного счета, перевода средств с целью уплаты налогов, штрафов, коммунальных платежей, при использовании электронных денег для оплаты товаров или услуг, перевода меньше 30 тыс грн для оплаты товаров или услуг (при условии, что платежная система может отследить перевод средств и определить лицо, которое заключило договор с получателем о поставке товаров или оказании услуг), а также операции по обеспечению проведения перевода средств, осуществляемые операторами услуг платежной инфраструктуры.

Предполагается повышение порога операций, которые подпадают под финмониторинг, со 150 тыс грн до 300 тыс грн.

Напомним, Нацбанк ввел с 1 августа плату за подкрепление касс банков монетами номиналом 10 и 50 коп.