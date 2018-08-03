Министр поручил УЗ в первую очередь перевозить украинский экспорт и только потом транзит из РФ

Министр инфраструктуры Владимир Омелян поручил Укрзализнице обеспечить приоритетность перевозки украинских экспортных грузов по сравнению с российским транзитом.

Такое указание он дал в ходе встречи с представителями ГМК, на которой также присутствовали руководитель УЗ Евгений Кравцов и представители Администрации морских портов. Об этом ЦТС сообщил Александр Каленков, президент ОП Укрметаллургпром.

С начала года железнодорожные перевозки руды в направлении Европы значительно сократились, ежемесячные перевозки снизились на 400 тыс. тонн, более 17% с начала года.

– Это привело к критическому росту запасов готовой продукции на складах предприятий, замедлению роста объема производства, потере сотен миллионов долларов валютной выручки, – рассказал Александр Каленков.

Руководитель УЗ Евгений Кравцов оправдывал эту ситуацию изменением баланса экспортных поставок руды в пользу перевозок по суше в европейском направлении, за счет уменьшения поставок через украинские порты.

Но, по словам Александра Каленкова, поставки в Европу растут и на это есть объективные причины.

– Военные действия на Востоке Украины, и потеря контроля над металлургическими предприятиями на временно не контролируемой территории Украины, привело к увеличению экспорта железорудного сырья, прежде всего в Китай. Поставки в Китай, которые шли через порты Украины, было временным решением, которое позволило сохранить экспортные поступления страны и поддержало, в том числе стабильность украинской валюты, – сказал он.

Он напомнил, что украинские предприятия инвестировали в модернизацию своих мощностей и сейчас имеют возможность производить качественный высокомаржинальный товар, концентрат и окатыши с высоким содержанием железа.

– Такой товар не востребован в Китае, но пользуется повышенным спросом требовательных европейских производителей. Поэтому рост экспортных поставок в Европу был прогнозируемым, имел объективные причины и будет продолжаться в ближайшие годы, – говорит Каленков.

Однако, предприятия не могут в полной мере воспользоваться возможностями поставок на европейский рынок из-за невозможности УЗ перевезти достаточные объемы. Место украинских компаний на европейском рынке занимают российские конкуренты.

– Руководство УЗ понимает эту проблему и участвует в диалоге с отраслью, есть надежда, что мы сможем вернуться на объемы перевозок в европейском направлении, которые были в начале года. Одним из решений проблемы по мнению участников отрасли является ограничение транзита российской руды, которая на сегодня составляет 600-700 тонн в месяц. Несмотря на то, что сама УЗ зарабатывает на таких транзитных перевозках больше, экономические потери Украины в десятки раз превышают эти доходы УЗ, – сказал президент объединения предприятий Укрметаллургпром.

В ходе совещания министр инфраструктуры Владимир Омелян отметил необходимость большей координации работы УЗ и грузоотправителей, призвал к активному участию представителей отрасли в прогнозировании будущих грузопотоков и необходимых инвестиций для расшивки узких мест железной дороги.

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Кроме этого будут изучены возможности поставок в некоторые страны Европы через украинские порты, в том числе через Измаильский порт. Министр подчеркнул приоритетность украинских экспортных грузов по сравнению с транзитом из РФ, и поручил руководству УЗ по возможности обеспечить такую приоритетность.

Также, по словам Александра Каленкова, учитывая, что задача увеличения экспорта Украины является крайне важной для страны, отрасль будет инициировать рассмотрение вопроса приоритетности перевозок украинских экспортных грузов на уровне правительства.

Ранее в УЗ заявили, что за первые четыре месяца текущего года объем транзита руды упал по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 1,5 млн тонн. При этом почти на 2 млн тонн вырос экспорт украинской руды в том же направлении.