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ЕС выделил Украине €15,5 млн безвозвратного транша

Евросоюз выделил Украине €15,5 млн безвозвратного транша в соответствии с соглашением о финансировании программы Поддержка комплексного реформирования государственного управления в Украине.

Об этом сообщается на сайте Кабмина со ссылкой на министра Александра Саенко.

– Первая часть транша является фиксированной и составляет €5 млн. Вторая часть зависит от успешности внедрения реформы, измеряется определенными программой индикаторами. Благодаря их выполнению вторая часть транша составляет €10,5 млн. Средства бюджетной поддержки направляются в государственный бюджет, – сказал он.

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По словам министра, Украина уже выполнила 75% из 100% поставленных индикаторов на 2017 год, за что получила высокую оценку европейских партнеров.

Напомним, 26 июня Совет Европейского Союза окончательно утвердил выделение Украине €1 млрд макрофинансовой помощи.

Фото: dreamstime.

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