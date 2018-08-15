Как мировой рост курса доллара ударит по гривне

На фоне увеличения давления на Турцию со стороны администрации президента США доллар начал неожиданно расти во всем мире.

В среду, 15 августа по ряду стран во всем мире доллар достиг своего годового максимума. Аналитики назвали причиной критическое ослабление турецкой лиры из-за введенных в Вашингтоне мер. Об этом сообщает Reuters, передает АиФ.

Также аналитики обеспокоились падением рубля (РФ) и рупии (Индия), и так как инвесторам приходится вкладывать в более надежные валюты, тем самым падение “слабих” валют усугубляется.

При этом удешевление курса было замечено и у евро – там валюта упала на фоне волнений, связанных с судьбой турецких инвестиций.

Украинские эксперты утверждают, что глобальный рост доллара приведет к естественному его подорожанию и в Украине. Также на курс повлияет падение лиры, так как Турция брала на себя обязательства по спонсированию некоторых оборонных проектов в Украине, в частности, в авиации.

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Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально отказал США в возврате американских граждан, которые в Турции были арестованы по подозрению в пособничестве террористам. В ответ Белый дом ввел специальный режим в отношении страны, который и привел к падению лиры.

К слову, в Нацбанке Украины спрогнозировали колебания курса доллара перед выборами в Украине в 2019 году.