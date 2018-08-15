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Подорожание грузовых ж/д перевозок вызовет рост цен в Украине – экономист

В нынешней ситуации, по мнению экономиста, Укрзализныце нужно создать прозрачный механизм принятия решений.

Укрзализныця планирует увеличить стоимость грузоперевозок. В зависимости от тарифных уровней, подорожание составит от 10 до 49 %, что сильно ударит по украинскому экспорту и ценам на продукты в стране. Озвученное железнодорожным монополистом решение, всерьез всколыхнуло не только отечественный бизнес, но и Американскую торговую палату, пишет в своем материале Обозреватель.

По мнению экономиста Ярослава Жалило, приведенном в материале, вопрос изменения тарифов Укрзализныци может повлиять на рост цен в стране. Именно поэтому нужно подходить к таким решением аккуратно, с учетом как внутреннего рынка, так и внешних инвестиций.

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В нынешней ситуации, по мнению экономиста, Укрзализныце нужно создать прозрачный механизм принятия решений. Резко против иницативы Укрзализныци выступила Американская торговая палата.

По мнению бизнес-ассоциации, тарифы должны быть экономически обусловленными и устанавливаться под контролем государственного регулятора – Национальной комиссии по вопросам транспорта (НКРТ), сообщает Обозреватель.

Проблемы с УЗ признает министр инфраструктуры Владимир Омелян. В беседе с Обозреватель он подчеркнул, что компания-монополист работает как типичная африканская страна.

– Без оздоровления компании – это дорога в никуда. На самом деле это подход типичной африканской страны – в плохом смысле. Когда люди готовы платить в 2-3 раза больше, потому что альтернативы у них нет. Этим путем идет УЗ, постоянно повышая тарифы и не модернизируя компанию, – считает Омелян.

Напомним, что плацкартные вагоны в поездах исчезнут в Украине в ближайшие 5-10 лет.

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