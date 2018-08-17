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Дегрик: Штрафы возрастут в 20 раз. Новые правила парковки с сентября

Как известно, 27 сентября 2018 года в силу вступает новый закон Украины о парковке, главная цель которого – систематическая борьба с незаконным размещением транспортных средств на муниципальных площадках и дальнейший переход услуги парковки на полностью безналичный расчет.

В частности, он вносит серьезные изменения в процедуру привлечения водителей к ответственности за нарушение правил парковки. Глава процессинговой компании LeoGaming (ФК Леогейминг Пей) Алена Дегрик считает, что инициатива окажет позитивное влияние на столицу.

– Я уже не один раз говорила, что новый закон едва ли не впервые создает реальные методы санкции за нарушение правил парковки. Первое – сумма штрафа выросла до 20-кратного размера от часа парковочной сессии. Если считать, что средняя цена за парковку в центре города составляет 10 грн, то 200 грн бьет по крману сильнее, чем 51 грн раньше . Добавим к этому то, что неуплата штрафа на протяжении 30 дней формирует 100% пени – штраф вырастает до 400 грн. Принудительную оплату могут запросить как новые паркинспектора, так и полиция  – объяснила Дегрик Алена.

Также директор ФК Леогейминг Пей напоминает, что новый закон закрепляет обязательную безналичную оплату услуг парковки через автоматизированные системы: паркоматы или мобильные приложения.

– Команда LeoGaming совместно с нашими партнерами из Mastercard при поддержке городских властей разработали мобильное приложение Parking UA. Оно обеспечивает возможность не просто оплатить парковку картой, а делать это в один клик – благодаря цифровому кошельку Masterpass. К тому же, наше приложение масштабируется на другие города Украины, что лишний раз показывает, насколько востребованной является разработка для инфраструктуры любого крупного населенного пункта – подчеркнула Алена Дегрик.

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Скачать мобильное приложение Parking UA можно в Google Play и App Store или с помощью QR-кода непосредственно на паркоматах (при их наличии на парковочных площадках).

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