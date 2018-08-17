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Упразднение формулы Роттердам+ приведет к росту тарифов в три раза – эксперты

Эксперты Института энергетических стратегий прокомментировали обнародованный сегодня проект постановления НКРЭКУ, согласно которому формула Роттердам+ будет отменена в связи с внедрением нового рынка электроэнергии.

Несмотря на многочисленные преимущества конкурентного рынка, тарифы на электроэнергию для потребителей вырастут. Для населения цена электроэнергии может вырасти в три раза.

-Рынок сформирует объективные рыночные цены на электроэнергию и они на первом этапе будут несколько выше существующих, рассчитанных по формуле Роттердам+, – сказал соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук на пресс-конференции в информагентстве Интерфакс-Украина.

По его мнению, введение  в Украине европейской модели конкурентного рынка электроэнергии является закономерным, но социально чувствительным решением. С упразднением формулы Роттердам+ государство прекращает практику административного сдерживания тарифов.

– Формула выполнила свою роль временного механизма ценообразования на электроэнергию, призванного смягчить для потребителей переход к рыночным тарифам. Отныне в Украине, как и повсеместно в Европе, тарифы будут определяться не отраслевым регулятором по квазирыночным формулам, а реальным спросом и предложением, – подчеркнул он.

Сопредседатель Института энергетических стратегий Дмитрий Марунич обнародовал предварительные расчеты роста тарифов. Отмена Ротердам+ приведет к росту тарифов для всех категорий потребителей.

– При биржевой торговле электроэнергии цена электроэнергии для всех категорий потребителей вырастет. Для промышленных потребителей рост в зависимости от класса напряжения составит 28-36% при существующих затратах на производство. Для населения рост будет троекратным, – проинформировал Дмитрий Марунич.

Как известно, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) сегодня обнародовала проект постановления, упраздняющего формулу Роттердам+ в связи с началом действия нового рынка электрической энергии.

Согласно документу, с начала действия нового рынка электроэнергии признаются утратившими силу целый ряд нормативных документов, ранее регламентирующих работу украинской энергетики. В перечне документов, которые планируется отменить, указано постановление НКРЭКУ №289 от 03.03.2017 года об утверждении порядка формирования прогнозной оптовой цены электрической энергии”, более известное под названием Роттердам+.

Данное решение НКРЭКУ объясняет необходимостью упорядочивания нормативной базы деятельности на рынке электрической энергии Украины  и для обеспечения своевременной подготовки участников рынка электрической энергии Украины к работе нового рынка электрической энергии.

Закон о рынке электроэнергии предусматривает внедрение новой конкурентной модели рынка, включающей ряд сегментов: рынок двухсторонних договоров, рынок на сутки вперед, внутрисуточный рынок, балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг.

Документ внедряет нормы Третьего энергетического пакета ЕС, в том числе в вопросе разделения компаний по направлениям распределения и передачи электроэнергии.

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