Как правильно откладывать деньги и почему не на квартиру – советы экономиста

Любой семейный бюджет начинается с учета – сколько и как зарабатываем, сколько и на что тратим. А любой “неправильный” бюджет будет лучше “правильного”, но не составленного.

Учет доходов и расходов – самая скучная часть семейного финансового планирования. Зачастую на этом семьи и заканчивают свой бюджетный процесс – им становится просто скучно это фиксировать. И происходит это от непонимания – что же дальше?

О том, как развить финансовую грамотность, и есть ли в нынешних реалиях смысл молодой семье копить деньги на жилье рассказал Фактам ICTV экономист-маркетолог и участник проекта Новые лидеры Сергей Вожжов. Далее прямая речь.

Учет семейного бюджета – это как ремонт в квартире: делать его сложно, хлопотно, дорого… но поскольку очень хочется жить в чистоте и красоте – мы готовы на эти временные неудобства.

Молодая семья и финансовая грамотность. Начало

К сожалению, в нашем обществе молодежь просто проедает свои заработанные деньги. Не в смысле, что тратит их только на еду. А зачастую просто тратит на текущие потребности и задумывается о результатах такой жизни, когда упущено самое главное – время создания семейного капитала. Поэтому начинать нужно с того, что вести учет – своих доходов и расходов.

Благодаря этому появляется информация для анализа и планирования. Мы можем увидеть насколько эффективно семья расходует деньги, есть ли избыток средств или их недостаток, формируется ли финансовая подушка безопасности, создается ли семейный капитал.

Какие кредиты не стоит брать

Потребительские – однозначно нет. За исключением случаев, когда процентная ставка 0% (есть такие программы рассрочки, например).

Бизнес-кредиты – однозначно да. Но только в том случае, когда есть качественный бизнес-план, команда профессионалов, условия для реализации проекта, приемлемые риски и еще ряд факторов. То есть, когда бизнес-проект имеет достаточную степень подготовки, прокачки и проверки на устойчивость.

Потому что между потребительскими и бизнес-кредитами есть одно важнейшее отличие:

потребительские кредиты приходится отдавать, переплачивая за товар или услугу;

бизнес-кредиты отдавать вообще не нужно, поскольку бизнес сам отдает этот кредит из прибыли.

Конечно, если этот бизнес создан по всем правилам.

Читайте: Конфликт поколений или неосведомленность? Как понять и подружиться с миллениаламы

И в банке, и в носке…

В вопросе, где хранить деньги: в банке или носке, главное – какие деньги. Первая часть личной или семейной финансовой стратегии – создание финансовой подушки безопасности. Личной или семейной соответственно. И такая финансовая подушка безопасности состоит из 4 групп различных финансовых инструментов, среди которых есть как депозиты, так и наличка дома.

Поэтому не “или”, а “и”. Важнее – в каких пропорциях, в каких валютах, на каких счетах, в каких именно носках.

Нет смысла экономить

Смысл откладывать на завтра то, что можно потратить сегодня? Если у человека нет финансовой стратегии – нет смысла экономить. Жизнь одна и нужно успеть пожить.

А вот если у человека финансовая стратегия есть, то под нее составляется финансовый план и в рамках этого плана создается капитал. Вначале – финансовая подушка безопасности, как мы уже говорили.

Потом – инвестиционный капитал, который размещается в разнообразные активы. Это формула, по которой живет весь мир. Это одна из причин, почему в теплых странах мира так много пожилых людей из Запада, а наших обычных пенсионеров там не видно.

Когда у человека есть свой финансовый план и понимание что и для чего он делает – то не будет стоять вопрос как меньше тратить, будет стоять вопрос как больше вложить.

Своя квартира лучше – бабушкин стереотип

Финансовая безграмотность приводит к тому, что люди покупают квартиры, когда они им не нужны. Точнее, когда это экономически нецелесообразно. И стратегически проигрышно.

Есть миф, что своя квартира – это выгодно, потому что за нее не нужно платить аренду. Но математические расчеты говорят об обратном – смотря в каком городе, в какой момент, в каком доме, в каком состоянии, на каких условиях и так далее. Зачастую, если деньги на покупку квартиры разместить как доходный капитал, то они дадут дохода больше, чем арендная плата за аналогичное жилье.

Более того, это значительно развязывает руки молодой семье. Потому что если предложили интересную работу в другом городе – собрался и переехал, снял другую квартиру и трудись.

Мы тянем за собой советский стереотип – семье нужна своя квартира. А на самом деле семье важнее свой капитал.

Причем, капитал это далеко не только деньги – это все виды ресурсов: компетенции, коммуникации, время… Мы зачастую просто крайне не умело используем свой капитал. А финансовая стратегия начинается именно с этого – с аудита своего капитала во всех его видах.

И вот когда мы научаемся управлять своим капиталом и приумножать его – мы получаем возможность приобрести все необходимое, но в свой срок. Например, квартиру тогда, когда она нам объективно необходима.

Нет смысла копить на квартиру, вообще. Есть смысл создавать капитал.

Главная ошибка – НЕ формировать семейный бюджет

Любой “неправильный” бюджет будет лучше “правильного”, но не составленного. Это как учиться писать.

С бюджетом все то же самое – просто начните его вести. Прямо сейчас – с учета доходов и расходов. Потом разберите расходы по категориям – посмотрите где и что можно оптимизировать. Посмотрите структуру доходов – где и как можно увеличить доходы.

Сформируйте свою подушку финансовой безопасности. И после этого создавайте инвестиционный капитал, вкладывайте и приумножайте его. Выведите уровень пассивных доходов на уровень активных. Ощутите это чувство финансовой свободы… и продолжайте дальше! Это очень увлекательное занятие – эффективно управлять своими собственными финансами.

Подумайте о том, что когда-то дети вырастут и разлетятся, чтобы жить своей жизнью. И это прекрасно! А вот капитал – это то, что вырастет, но останется с вами навсегда.

Ранее Факты ICTV писали о том какие рычаги необходимо использовать Украине, чтобы привлечь больше туристов, инвесторов и создать позитивный имидж страны в мире.