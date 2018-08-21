Украина не досчиталась миллиардов долларов по вине Укрзализныци

Тарифная политика железнодорожного госмонополиста ПАО Укрзализныця привела к снижению конкурентоспособности национальных производителей на экспортных рынках.

Об этом говорится в аналитической справке, подготовленной специалистами ГП Укрпромвнешэкспертиза, передает МинПром со ссылкой на текст документа.

– В условиях усиления конкуренции на глобальных рынках украинские производители не могут переложить дополнительные расходы на покупателей. Это приводит к потере рынков сбыта и, соответственно, уменьшению объемов производства продукции, – подчеркивают в УПЭ.

Ярким примером эксперты называют ситуацию в горно-металлургическом комплексе в 2017 г. – поскольку для основной части предприятий горно-металлургического комплекса железнодорожный транспорт является безальтернативным.

Так, из-за существенного роста железнодорожных тарифов в 2016-2017 гг. (на 33%) уже в 2017 г. предприятия ГМК Украины снизили экспорт железорудного сырья в Китай на 3 млн т, до 11,8 млн т. Также в 2017 г. Украина снизила на 3,1 млн т экспорт металлопроката – до 14,6 млн т – в частности, из-за потери ценовой конкурентоспособности на рынках стран Ближнего Востока, Южной Азии и ЕС.

В результате потери экспортных рынков выпуск металлопроката в Украине в 2017 г. упал на 3 млн т, а производство железорудного сырья, вызванное снижением выплавки стали и уменьшением экспорта руды в Китай, снизилось на 5 млн т, до 96 млн т в год.

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В свою очередь, из-за уменьшения производства железорудного сырья и металлопроката сама Укрзализныця в 2017 г. потеряла перевозки грузов в объеме не менее 15 млн т, недополучив прибыль – поскольку грузовые перевозки УЗ имеют рентабельность 23-33%.

Несмотря на полученный негативный результат от предыдущих повышений своих тарифов, госмонополист намерен добиться очередного увеличения стоимости своих услуг для грузоотправителей на 11% за счет унификации тарифов на перевозку порожних грузовых вагонов, отмечается в аналитической записке.

По мнению экспертов УПЭ, результатом этой инициативы станет новое падение объемов украинского экспорта и как следствие – снижение поступлений валютной выручки в страну.

Исполнительный директор международного Фонда Блейзера Олег Устенко в комментарии МинПрому выразил мнение, что данная ситуация сложилась из-за монопольного положения Укрзализныци на рынке железнодорожных перевозок – как грузовых, так и пассажирских.

– Укрзализныця, будучи монополистом, может навязывать грузоотправителям и пассажирам любые тарифы, не заботясь о повышении качества услуг и их конкурентоспособности. Поэтому существуют проблемы с подвижным составом УЗ и не только, – сказал он.

Выходом из положения О.Устенко считает разрушение монополии Укрзализныци.

– Ее зоной ответственности должна остаться железнодорожная инфраструктура, остальное должен взять на себя бизнес. Потому что сейчас от действий УЗ страдают не только металлурги, но и другие экспортеры – аграрии, химики. Все это приводит к снижению украинского экспорта – потому что сейчас Укрзализныця – организация, работающая неэффективно, – пояснил он.

Напомним, что Укрзализныця введет единый билет на поезд и самолет. Он может быть запущен уже после старта скоростной электрички в аэропорт Борисполь.