PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы / СБУ проводит обыски в концерне Галнафтогаз, владеющем АЗС ОККО/

СБУ проводит обыски в концерне Галнафтогаз, владеющем АЗС ОККО

Вчера в помещении львовского и киевского офисов ПАО Концерн Галнафтогаз по адресам ул. Героев УПА, 72 и П. Орлика, 24/1 силовики проводили обыски с выемкой документов и техники.

По данным источников на рынке обыски проводились сотрудниками Службы безопасности Украины. Отметим, что на время обысков львовский офис компании был полностью обесточен.

Один из источников сообщил НефтеРынку, что компания подозревается в финансировании терроризма.

– Якобы СБУ нашло доказательства работы сети в оккупированном Крыму и неподконтрольных районах Донецкой и Луганской областей, – отметил он.

Корреспонденту НефтеРынка, прибывшему в киевский офис, сообщили, что никто из топ-менеджеров сегодня не сможет дать пояснения по ситуации. Телефон вице-президента концерна Юрия Кучабского недоступен.

Читайте: Цены на бензин в Украине вырастут: когда и на сколько

В концерне Галнафтогаз отказались комментировать ситуацию, сославшись на подготовку официального заявления.

Напомним, что за выходные цены бензина и дизтоплива в сетях АЗС ОККО и WOG подорожали на 50 коп./л.

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Труханов остров, баржи и гидроциклы – как Савченко планировала теракт в Киеве
В зоне поражения были и школы. Следствие по делу Савченко и Рубана завершено
В Харькове приговорили к 12 годам заключения государственного изменника
Потери РФ в Сирии: СБУ опубликовала досье на уничтоженных вагнеровцев
Павел Демчина рассказал об успехах СБУ в поимке коррупционеров: Это не только рядовые сотрудники
В Мариуполе нашли авто боевика, напичканное взрывчаткой
Павел Демчина рассказал об успехах СБУ в поимке коррупционеров: Это не только рядовые сотрудники
Хотел подорвать поезд: на Харьковщине задержали диверсанта
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка