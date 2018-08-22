СБУ проводит обыски в концерне Галнафтогаз, владеющем АЗС ОККО

Вчера в помещении львовского и киевского офисов ПАО Концерн Галнафтогаз по адресам ул. Героев УПА, 72 и П. Орлика, 24/1 силовики проводили обыски с выемкой документов и техники.

По данным источников на рынке обыски проводились сотрудниками Службы безопасности Украины. Отметим, что на время обысков львовский офис компании был полностью обесточен.

Один из источников сообщил НефтеРынку, что компания подозревается в финансировании терроризма.

– Якобы СБУ нашло доказательства работы сети в оккупированном Крыму и неподконтрольных районах Донецкой и Луганской областей, – отметил он.

Корреспонденту НефтеРынка, прибывшему в киевский офис, сообщили, что никто из топ-менеджеров сегодня не сможет дать пояснения по ситуации. Телефон вице-президента концерна Юрия Кучабского недоступен.

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В концерне Галнафтогаз отказались комментировать ситуацию, сославшись на подготовку официального заявления.

Напомним, что за выходные цены бензина и дизтоплива в сетях АЗС ОККО и WOG подорожали на 50 коп./л.