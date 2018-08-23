Горно-металлургический комплекс и АПК удерживают курс гривни – СМИ

Падение курса гривны связано с увеличением спроса на иностранную валюту на межбанковском валютном рынке из-за сезонных, ситуативных и психологических факторов.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины (НБУ), пишет Новое Время.

При этом предложение иностранной валюты со стороны главных экспортных отраслей (горно-металлургический комплекс, АПК) остается на достаточно высоком уровне, что свидетельствует об отсутствии фундаментальных причин для обесценивания гривны, отмечает регулятор.

Вместе с тем тарифная политика железнодорожного госмонополиста Укрзализныця привела к снижению конкурентоспособности национальных производителей на экспортных рынках.

Об этом говорится в аналитической справке, подготовленной специалистами ГП Укрпромвнешэкспертиза, передает Минпром со ссылкой на текст документа.

В условиях усиления конкуренции на глобальных рынках украинские производители не могут переложить дополнительные издержки на покупателей. Это приводит к потере рынков сбыта и, соответственно, уменьшению объемов производства продукции, – подчеркивают в УПЭ.

Ярким примером эксперты называют ситуацию в горно-металлургическом комплексе в 2017 году, поскольку для основной части предприятий горно-металлургического комплекса железнодорожный транспорт является безальтернативным.

Так, из-за существенного роста железнодорожных тарифов в 2016-2017 гг (на 33%,) уже в 2017 году предприятия ГМК Украины снизили экспорт железорудного сырья в Китай на 3 млн т, до 11,8 млн т. Также в 2017 году Украина снизила на 3,1 млн т. экспорт металлопроката – до 14,6 млн т. – в частности, из-за потери ценовой конкурентоспособности на рынках стран Ближнего Востока, Южной Азии и ЕС.

В результате потери экспортных рынков выпуск металлопроката в Украине в 2017 году упал на 3 млн т, а производство железорудного сырья, вызванное снижением выплавки стали и уменьшением экспорта руды в Китай, снизилось на 5 млн т., до 96 млн т. на год .

Как сообщалось, ранее руководители профильных промышленных ассоциаций обратились к премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой дать соответствующие поручения Министерству инфраструктуры и Укрзализныце относительно отзыва и отмены проекта приказа министерства о внесении изменений в коэффициенты, которые применяются к тарифам Сборника тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины и связанные с ним услуги, по унификации тарифной политики на перевозки пустых вагонов.

По оценкам ГП Укрпромвнешэкспертиза, предложенная унификация тарифов на пустые вагоны приведет к увеличению расходов грузовладельцев в денежном выражении на 5,3 млрд грн в год.

Напомним, что тарифная политика железнодорожного госмонополиста ПАО Укрзализныця привела к снижению конкурентоспособности национальных производителей на экспортных рынках.