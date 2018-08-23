Венгерская ODELUS приобрела украинскую компанию

Компания объявила сегодня о завершении сделки.

Венгерская инвестиционно-девелоперская компания ODELUS-Construkt Kft., расположенная в Дьере (северо-западная Венгрия), объявила сегодня о завершении сделки по приобретению украинской ООО Укррослизинг. Об этом сообщает издание Business Journal, Budapest.

С приобретением 100% акций компания заявляет, что она подчеркивает свою стратегию дальнейшего инвестирования в перспективные восточноевропейские рынки и предприятия. Стороны заявили, что они согласились сохранить конфиденциальность о цене покупки и других деталях сделки.

Читайте: Венгрия создала пост министра по делам Закарпатской области. МИД Украины возмущено

– Это приобретение представляет собой ключевой момент в расширении ODELUS, и мы будем внимательно наблюдать за другими перспективными компаниями в Центральной и Восточной Европе, – рассказал представитель ODELUS-Construkt Kft.