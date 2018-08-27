Allseeds наращивает мощности по перевалке растительных масел в порту Южный

Компания Allseeds Black Sea на причале партнеров – ТИС-Контейнерный терминал – в порту Южный вместе с Risoil S. A. осуществила загрузки рекордной судовой партии подсолнечного масла в Украине – 47,43 тыс. тонн на 183-метровый танкер GREEN HELLAS.

Грузоотправитель – компания Кернел Трейд, крупнейший производитель и экспортер подсолнечного масла из Черноморского бассейна на мировые рынки.

Благодаря партнёрам из ТИС-Контейнерный терминал, стало возможным вместе загрузить рекордную для Украины партию масла в кратчайшие сроки, менее чем за 2 суток. Причал №22 контейнерного терминала ТИС впервые принял этот танкер – одно из крупнейших судов такого типа. При этом параллельно загружали масло на другое судно на причале №19, так как благодаря инновациям появилась возможность осуществлять загрузку масла одновременно на пяти причалах компании ТИС.

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Сейчас Allseeds Black Sea на площадке своего маслодобывающего комплекса в порту Южный достраивает резервуары хранения масел, доводя их парк до 132 тыс.тонн. Это позволит загружать 1300 тонн масла в час или танкер 50 тыс.тонн – за 40 часов. Мы становимся конкурентоспособными по сравнению с другими мировыми терминалами!

А порт Южный может стать своеобразным мировым масляным хабом, давая возможность загружать большие суда на одном причале с очень большой скоростью, чего не может обеспечить ни один другой порт Украины. Для справки – при загрузке танкера- “рекордсмена” фрахтователь сэкономил около 8 долларов США на 1 тонне на ставке фрахта и дополнительных сборах или в целом около 400 000 долларов США. Это является лучшим подтверждением эффективности созданной инфраструктуры.

Действуя согласно плану развития, Allseeds ближайшее время планирует увеличить резервуарный парк Терминала растительных масел до 200 тыс. тонн и начать строительство соевого завода.