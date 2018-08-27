PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы / Ситуация в Укрзализныце требует срочного вмешательства Кабмина/

Ситуация в Укрзализныце требует срочного вмешательства Кабмина

Ситуация с железнодорожными грузоперевозками в Украине за июль-август критически ухудшилась, требуется срочное вмешательство Кабинета министров.

Об этом заявил президент объединения Укрметаллургпром Александр Каленков, комментируя для издания МинПром итоги заседания рабочей группы при УЗ с участием представителей грузоотправителей, госкомпании ПАО Укрзализныця.

По словам А.Каленкова, за июль-август число брошенных составов возросло до 320. При этом на Приднепровской железной дороге показатель вырос в 10 раз, с 17 до 165.

-Это означает, что предприятия-грузоотправители не могут своевременно вывезти готовую продукцию своим потребителям, – пояснил А.Каленков.

По его словам, наиболее тяжелое положение у горно-обогатительных комбинатов: затоваренность складских площадей готовой железорудной продукцией уже в 4 раза превышает нормативы. В результате ГОКи вынуждены снижать объемы производства. Таким образом только за август потери железорудных предприятий достигнут 100 млн долл. В свою очередь, это снижает поступления валютной выручки в Украину, провоцируя обесценивание гривны по отношению к доллару и евро.

Читайте: Укрзализныця не обосновала унификацию тарифов на порожняк

– Такой ситуации, как сейчас – за последние 2-3 года точно не было. Это требует вмешательства на правительственном уровне,- подчеркнул президент Укрметаллургпрома.

По его словам, представители крупнейших отраслевых бизнес-ассоциаций направили письменное обращение к первому вице-премьеру Степану Кубиву с просьбой инициировать принятие необходимых решений Кабинетом министров Украины.

Напомним, что тарифная политика железнодорожного госмонополиста ПАО Укрзализныця привела к снижению конкурентоспособности национальных производителей на экспортных рынках.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Горно-металлургический комплекс и АПК удерживают курс гривни – СМИ
Ляшко назвал грабежом повышение ж/д тарифов на грузовые перевозки
Укрзализныця не обосновала унификацию тарифов на порожняк
Подорожание грузовых ж/д перевозок вызовет рост цен в Украине – экономист
Укрзалізниця
Тарифы и отсутствие инвестиций на УЗ обошлись бизнесу в 19 млрд грн
Укрзалізниця
Поезда Укрзализныци поделят на 3 класса – отличия
Потяг Тарпан
В Украине запустят новый скоростной поезд – маршрут
Укрзалізниця
740 тыс. грн за продвижение в Facebook – тендер Укрзализныци на Prozorro
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка