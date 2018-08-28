Порошенко отметил важную роль АКХЗ в жизни прифронтовой Авдеевки

Президент Украины Петр Порошенко отметил огромный вклад Авдеевского коксохимического завода (АКХЗ) группы Метинвест в развитие и жизнеобеспечение прифронтового города.

Как сообщается в пресс-релизе Метинвеста во вторник, в августе начал работать газопровод Очеретино – Авдеевка, строительство которого профинансировал АКХЗ совместно с городскими властями.

При этом отмечается, что газопровод, который обеспечивал подачу газа жителям города и соседних населенных пунктов, был поврежден в результате боевых действий в июне 2017 года. Спустя месяц началось строительство нового магистрального газопровода Очеретино – Авдеевка на подконтрольной Украине территории. А в августе текущего года возобновилась подача газа в Авдеевку.

На строительство жизненно необходимого городу объекта Авдеевский коксохим направил около 29 млн грн.

Пресс-служба напоминает, что с момента начала боевых действий на востоке Украины в 2014 году АКХЗ подвергался обстрелам более трехсот раз, более двухсот раз предприятие было обесточено. В результате интенсивных обстрелов в августе 2014 года Авдеевский коксохим остался без энергоснабжения и вынужден был законсервировать часть производства. Заработать на полную мощность заводу удалось только в мае 2017 года, когда была восстановлена и вновь введена в эксплуатацию восьмая коксовая батарея.

Читайте: Магомедов: Прифронтовая Авдеевка может остаться без отопительного сезона

Все это время АКХЗ постоянно продолжал помогать городу. Только за последний год при поддержке завода обновлены три общеобразовательные школы и три детских сада, линейная поликлиника, а городской автопарк пополнен современным пассажирским автобусом. Завершается ремонт неврологического отделения единственной в городе больницы. Более 100 горожан получили строительные материалы для восстановления своих домов, пострадавших от обстрелов.

– Градообразующее предприятие – это не только производство. Это и рабочие места, и тепло, и функционирование города, и, безусловно, ответственная позиция властей по отношению к украинскому производителю. Что мы видим сейчас: АКХЗ набирает новых сотрудников, создает новые рабочие места на украинском производстве, – сказал П. Порошенко в ходе посещения Авдеевки, которого цитирует пресс-служба.

В свою очередь генеральный директор АКХЗ Муса Магомедов добавил, что в Авдеевке официально и бесповоротно есть газ.

– И если до сих пор слова благодарности были от горожан и жителей близлежащих сел, сегодня они были от Президента Украины Петра Порошенко. Это результат больших совместных усилий власти и бизнеса, где главный результат – надежное обеспечение газом наших жителей. В прошлом году решена проблема электроснабжения, в этом – газ. Есть еще один нерешённый пока вопрос – надежное обеспечение водой – но, уверен, что и он будет решен, – подчеркнул топ-менеджер.

Авдеевский КХЗ – крупнейшее в Европе коксохимическое предприятие.

АКХЗ входит в группу Метинвест, основными акционерами которой являются ЧАО Систем Кэпитал Менеджмент (СКМ, Донецк) (71,24%) и группа компаний Смарт-холдинг (23,76%).

ООО Метинвест Холдинг – управляющая компания группы Метинвест.