В Кабмине сказали, сколько денег не хватает на субсидии

До конца 2018 года для субсидий может понадобиться дополнительно около 7 млрд грн.

Об этом заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева в эфире телеканала 112 Украина.

– У нас просчитаны различные варианты. Даже негативный сценарий тоже нами просчитан. Не более 7 млрд грн до конца текущего года (потребуется на субсидии при худшем исходе), – заявил Рева.

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При этом, по его словам, на данный момент потребности в дополнительных средствах нет.

– Сегодня еще не все средства государственного бюджета, около 55 млрд грн из (выделенных) 71 млрд, использованы на субсидии, – сообщил министр социальной политики.

К слову, 22 августа в Украине заработал Государственный реестр субсидиантив.