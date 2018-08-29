PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы / Алена Дегрик: Присоединение Ощадбанка к SWIFT gpi существенно упростит международные переводы для украинцев/

Алена Дегрик: Присоединение Ощадбанка к SWIFT gpi существенно упростит международные переводы для украинцев

Присоединение Ощадбанка к SWIFT global payments innovation позволит сделать процедуру трансграничных денежных переводов существенно более удобной для украинских клиентов.

Такое мнение высказала основатель и генеральный директор компании Алена Дегрик.

— Ощадбанк первым в Украине присоединился к SWIFT gpi. Это показывает, насколько активно он развивается. И это поможет клиентам госбанка быстрее получать международные переводы. Ведь обычные SWIFT-платежи зачисляются в срок до трех суток, а SWIFT gpi — от получаса до 24 часов. Кроме того, клиенты Ощадбанка смогут отслеживать транзакцию в онлайн-режиме, что тоже немаловажно, — сказала она.

По мнению эксперта, присоединение Ощадбанка к SWIFT gpi свидетельствует о том, что финучреждение успешно развивается и становится одним из главных акторов на финансовом рынке страны.

— Ощадбанк получил мощный ребрендинг, новый менеджмент и толчок в сторону инновационного развития. Это курс на инновации. Благодаря ему госбанк, который ранее, в основном, занимался приемом коммунальных платежей у старшего поколения, интегрировал Android Pay, участвует в создании cashless-зон на фестивалях и прочее. Государственный институт изменился до неузнаваемости. И, хотя работы над сервисом еще немало, технические и кадровые ресурсы позволяют интегрировать разнообразные проекты вроде новой версии SWIFT, — считает Дегрик.

Читайте: Алена Дегрик: Нацбанк продолжает снижать давление государства на бизнес

Дегрик также отметила, что система SWIFT global payments innovation является наиболее популярной системой международных платежей в мире.

—На сегодняшний день к сервису уже подключено более 180 банков и НФУ по всему миру. Они генерируют ежесуточный оборот в $100 млрд. по 450 международным коридорам, — резюмировала Алена Дегрик.

К слову, Алена Дегрик рассказала, как подключить и обезопасить платежи в Instagram.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Дегрик: Штрафы возрастут в 20 раз. Новые правила парковки с сентября
НБУ системно подходит к снижению темпов инфляции – Дегрик
Алена Дегрик: Закон о валюте — огромный шаг вперед на пути развития экономики
Prepaid – в Украине появились новые банковские карточки
Сокращение задолженности банков по рефинансированию — позитивный сигнал для экономики — Дегрик
Комунальні платежі
Ощадбанк в пик оплат за коммуналку останавливает прием платежей в кассах
Moody’s повысило рейтинг Приватбанка и еще 5 банков
Алло, это Petya – аферисты изобрели новый способ выманивания денег
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка