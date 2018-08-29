Алена Дегрик: Присоединение Ощадбанка к SWIFT gpi существенно упростит международные переводы для украинцев

Присоединение Ощадбанка к SWIFT global payments innovation позволит сделать процедуру трансграничных денежных переводов существенно более удобной для украинских клиентов.

Такое мнение высказала основатель и генеральный директор компании Алена Дегрик.

— Ощадбанк первым в Украине присоединился к SWIFT gpi. Это показывает, насколько активно он развивается. И это поможет клиентам госбанка быстрее получать международные переводы. Ведь обычные SWIFT-платежи зачисляются в срок до трех суток, а SWIFT gpi — от получаса до 24 часов. Кроме того, клиенты Ощадбанка смогут отслеживать транзакцию в онлайн-режиме, что тоже немаловажно, — сказала она.

По мнению эксперта, присоединение Ощадбанка к SWIFT gpi свидетельствует о том, что финучреждение успешно развивается и становится одним из главных акторов на финансовом рынке страны.

— Ощадбанк получил мощный ребрендинг, новый менеджмент и толчок в сторону инновационного развития. Это курс на инновации. Благодаря ему госбанк, который ранее, в основном, занимался приемом коммунальных платежей у старшего поколения, интегрировал Android Pay, участвует в создании cashless-зон на фестивалях и прочее. Государственный институт изменился до неузнаваемости. И, хотя работы над сервисом еще немало, технические и кадровые ресурсы позволяют интегрировать разнообразные проекты вроде новой версии SWIFT, — считает Дегрик.

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Дегрик также отметила, что система SWIFT global payments innovation является наиболее популярной системой международных платежей в мире.

—На сегодняшний день к сервису уже подключено более 180 банков и НФУ по всему миру. Они генерируют ежесуточный оборот в $100 млрд. по 450 международным коридорам, — резюмировала Алена Дегрик.

К слову, Алена Дегрик рассказала, как подключить и обезопасить платежи в Instagram.