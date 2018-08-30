Доходы госбюджета выросли в 13 раз благодаря запуску Единой базы отчетов об оценке и электронных площадок

В Единой базе отчетов об оценке и электронных площадок состоянию на 29 августа зарегистрировано 45 350 отчетов. Таким образом, за последние две недели их количество выросло в полтора раза.

Ориентировочный размер уплаты налогов в государственный бюджет составляет, по последним данным, почти 731 млн грн, и это в 1,7 раза выше показателей двухнедельной давности и в 13 раз больше, чем было уплачено за соответствующий период прошлого года. Из общей суммы налогов прямые налоги (пенсионное страхование и военный сбор) составляют 243 600 000 грн.

Об этом сообщает сайт Фонда государственного имущества Украины.

Также глава Фонда Виталий Трубаров на своей странице в Facebook написал, что Фонд авторизовал еще одну площадку в Единой базе отчетов об оценке и электронных площадок. Им стал РЕЕСТР ОЦЕНКИ, оператором которого является частное предприятие Информационно-консалтинговый центр АСБОУ. Это уже 4 площадка, и их количество будет увеличиваться, чтобы оценщики имели выбор и пользовались именно тем, который наиболее удобен для них.

Напомним, ранее, 16 августа, Трубаров сообщал, что благодаря запуску Единой базы отчетов об оценке и электронных площадок доходы государственного бюджета выросли в 12 раз за месяц, а каждый день работы системы обеспечивает поступления в госбюджет на сумму более 10 млн гривен.

С начала августа ФГИУ обнародовал информацию из Единой базы отчетов об оценке недвижимости. Таким образом, данные из базы открыты для всех желающих.