Доллар резко взлетел после небольшого падения

Сегодня, 4 сентября, курс доллара по отношению к гривне повысился на 13 копеек.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
Курсы основных иностранных валют к гривне выглядят так:
1 доллар США – 28,37 грн;
1 евро – 32,94 грн;
10 российских рублей – 4,18 грн.
Читайте: Укрепление после девальвации: прогноз курса гривны на 2019
Накануне курс снизился впервые за неделю, однако лишь на три копейки, а укрепление гривни не смогло стать тенденцией. Курс доллара остается выше 28 гривен, чего не было с января 2018 года.
Курс евро вырос на четыре копейки, но удержался ниже психологической отметки в 33 гривни.
Напомним, 5 советов, как не прогореть на валюте.
Фото: dreamstime.
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