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Доллар резко взлетел после небольшого падения

Сегодня, 4 сентября, курс доллара по отношению к гривне повысился на 13 копеек.

курс валют

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Курсы основных иностранных валют к гривне выглядят так:

1 доллар США – 28,37 грн;

1 евро – 32,94 грн;

10 российских рублей – 4,18 грн.

ЧитайтеУкрепление после девальвации: прогноз курса гривны на 2019

Накануне курс снизился впервые за неделю, однако лишь на три копейки, а укрепление гривни не смогло стать тенденцией. Курс доллара остается выше 28 гривен, чего не было с января 2018 года.

Курс евро вырос на четыре копейки, но удержался ниже психологической отметки в 33 гривни.

Напомним, 5 советов, как не прогореть на валюте.

Фото: dreamstime.

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