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Курс валют: в обменниках подешевел доллар

По состоянию на 12.00, 6 сентября, доллар подешевел на 5 копеек в покупке и продаже. Курс евро вырос на 5 копеек в покупке и продаже.

курс валют

Об этом пишет Минфин.

Курс покупки доллара в обменных пунктах банков Киева понизился до 28,15 грн, а курс продажи до 28,45 грн.

ЧитайтеУкрепление после девальвации: прогноз курса гривны на 2019

Курс покупки евро повысился на 5 копеек до 32,55 грн, курс продажи повысился на 5 копеек до 33,10 грн.

Напомним, 5 советов, как не прогореть на валюте.

Фото: dreamstime.

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