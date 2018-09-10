Против акционеров агрокомпании Росток-Холдинг подан иск на Британских Виргинских островах

Компания Samoran Investments Limited (Британские Виргинские острова), являющаяся совладельцем датской Best Grain К/S (Дания), 4 сентября 2018 года подала иск к акционерам ООО Росток-Холдинг Виктору Купавцеву и Виктору Кияновскому по обвинению в мошенничестве.

Об этом бизнес-порталу uaprom.info сообщил юрист Константин Ликарчук, представляющий интересы Samoran Investments Limited.

– Виктор Купавцев, будучи совладельцем и операционным управляющим датской компании Best Grain К/S, вывел мошенническим путем денежные средства через подконтрольную ему компанию SIA Latexport. И с их помощью и при содействии своего партнера в агропромышленном бизнесе Виктора Кияновского создал в 2010 году Росток Холдинг, – рассказал он.

По словам Ликарчука, в течение нескольких лет велись переговоры, в итоге которых соакционерам датской компании должны были передать 25% акций Росток-Холдинг. Этот пакет акций и полный возврат выведенных денежных средств были оговорены в условиях мирного урегулирования конфликта. Данное обещание не было выполнено.

– Теперь истец хочет вернуть деньги, которые были выведены Купавцевым и Кияновским мошенническим способом из Best Grain, – отметил Ликарчук, добавив, что общая сумма претензий составляет более $20 млн.

Юрист подчеркнул, что спор пока носит коммерческий характер и пройдет в юрисдикции Британских Виргинских островов. Это то же самое, что и английские суды. При этом Ликарчук допустил, что судебная тяжба, если иск будет удовлетворен, может привести к расформированию Росток-Холдинга, поскольку он не сможет обслуживать свой кредитный портфель у банков, общая сумма которого оценивается в $20-30 млн.