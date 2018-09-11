Параллельный импорт позволит удешевить многие товары – депутаты

В парламенте напомнили об опыте Грузии, где международный принцип исчерпания прав на торговые марки стимулировал снижение цен на многие товары на 30-70%.

Многие импортные товары в Украине могут подешеветь, если в украинском законодательстве заработает режим официального параллельного импорта, предусмотренный правительственным евроинтеграционным законопроектом №4614, который сейчас рассматривается парламентом.

– Меня всегда удивляло, почему многие товары у нас в Украине стоят на 20, 30, иногда на 50% больше, чем в соседних странах, например, в Польше. Удорожание создается за счет таможенных преград в нашем законодательстве, которые позволяют минимизировать конкуренцию. Фракция Самопомощь всегда выступает за создание равных конкурентных условий для ведения бизнеса и за международный принцип исчерпания торговых марок – заявил народный депутат Александр Опанасенко при рассмотрении другого правительственного законопроекта №5699, которым предполагалось закрепить в Украине международный принцип.

По сути, принцип исчерпания прав на торговые марки заключается в том, что после первой продажи товара у покупателя есть возможность распоряжаться им по своему усмотрению – в том числе, ввозить его в другую страну в режиме параллельного импорта.

Режим параллельного импорта действует во многих странах мира – например, в Южной Корее, Новой Зеландии, Чили, Швейцарии и США (с некоторыми ограничениями) – и предполагает, что товары может ввозить не только их производитель, но и любой другой легальный покупатель.

– Международный принцип исчерпания торговых марок необходим для того, чтобы у нас был не монопольный, а конкурентный рынок непосредственно – уверен Александр Опанасенко.

С ним согласен и его коллега, глава Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной политики и предпринимательства Виктор Галасюк.

– Мы поддерживаем этот очень важный законопроект. При этом команда Радикальной партии принципиально настаивает, чтобы в нем был сохранен крайне важный международный принцип исчерпания прав на торговые марки в Украине. Это позволит, с одной стороны, защитить украинских производителей, с другой – снизить цены для потребителей – уверен Виктор Галасюк.

При этом народный депутат напомнил об опыте Грузии.

– После того, как в Грузии вернули международный принцип исчерпания прав (ранее он не действовал из-за лоббирования некоторых международных корпораций), цены на многие товары снизились на 30-70% – заявил В.Галасюк.

Введение принципа параллельного импорта позволит также ускорить прохождение товаров через таможню. Т.к. таможенные органы не должны будут каждый раз искать владельца торговой марки импортируемого товара, чтобы проверить, соблюдены ли права интеллектуальной собственности.

По данным Государственной фискальной службы (ГФС), за прошлый год на границе Украины 9,7 тыс. раз приостанавливали таможенное оформление товаров из-за вопросов интеллектуальной собственности, при этом, лишь в 14 случаях были открыты реальные административные дела из-за подделки товаров.

Законопроект №4614 поддержало и Главное научно-экспертное управление Верховной Рады, предложив его принять в первом чтении.

Стоит отметить, что законопроект №4614 был разработан Министерством финансов совместно с ГФС и подан правительством ещё в 2016 году в рамках евроинтеграции и сближения Украины с ЕС в таможенной сфере.

Напомним, 3 сентября президент зарегистрировал в Раде изменения в Конституцию, которые закрепляют евроинтеграционные устремления Украины.