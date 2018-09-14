Алена Дегрик о приложении для шопинга в Instagram

Эксперт уверена: многие глобальные компании уже давно нацелены на минимальное рассеивание внимания на множество платежных методов, предпочитая создавать свой.

На прошлой неделе стало известно, что популярная соцсеть Instagram, ориентирующая на визуальный контент, разрабатывает отдельное приложение, в котором пользователи смогут заниматься исключительно шоппингом на аккаунтах любимых брендов.

Зачем наиболее активно развивающаяся социальная сеть, которая рискует превратить Facebook во второстепенный бизнес (напомним, в апреле 2012 года Facebook купил тогда еще стартап Instagram за $1млрд), создает отдельное приложения – отвечает Алена Дегрик), глава платежной компании LeoGaming (ФК Леогейминг Пей) и автор популярного блога о платежах In Fintech We Trust.

– Instagram активно осваивает платежные функции, давая брендам все меньше возможности уводить потенциальных клиентов из ленты социальной сети на тот или иной сайты. Стратегия их развития предполагает создание собственной платежной экосистемы – именно для этого инста создала возможность оплат внутри основного приложения, о чем я не так давно рассказывала в своем блоге. Теперь практически все юзеры могут добавить в приложение банковскую карту и совершать транзакции без постоянного ввода данных. Создавая IG Shopping, руководство выводит контент и возможности брендов для продвижения/продаж товаров и услуг на совершенно новый уровень – отметила Дегрик Алена.

Эксперт уверена: многие глобальные компании уже давно нацелены на минимальное рассеивание внимания на множество платежных методов, предпочитая создавать свой. Алена Дегрик считает, что он будет обладать максимальным уровнем доверия со стороны пользователей.

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– Международные бизнес-гранды ставят перед собой амбициозную задачу – создавать замкнутые цепочки коммерческого взаимодействия с потребителем. Для этого они запускают свои инновационные нишевые СМИ, собственные электронные кошельки для расчетов – как, например, Uber Cash или Смарт-Гроші Киевстар – или воссоздают принцип маркетплейса внутри социальной сети. Это очевидный тренд fintech-отрасли, который невозможно игнорировать – подчеркнула Алена Дегрик.

По словам спикера, мы будем видеть подобные решения от других капитанов бизнеса, но нигде это не будет заметно так сильно, как в Instagram, ведь соцсеть охватывает как beauty-сферу, так и ритейл, где подчеркнуто выражено понятие эмоциональной покупки. Дегрик Алена советует внимательно следить за развитием других глобальных компаний в этом направлении.