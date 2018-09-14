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ICU выступила советником Мрии по продаже ее активов компании SALIC UK Ltd

Группа ICU выступила советником Mriya Farming PLC (Великобритания) по реструктуризации и продаже ее сельскохозяйственных активов компании SALIC UK Ltd (Saudi Agricultural and Livestock Investment Company, Великобритания).

В том числе, продаже подлежат все объекты инфраструктуры, технический парк, а также компании, владеющие правом аренды земельного банка.

– Это во многом знаковая сделка для Украины. Во-первых, она показывает, что иностранные инвесторы в нашей стране могут эффективно защищать и реализовывать права собственности. Во-вторых, украинское сельское хозяйство требует значительных инвестиций и новых технологий, а новый владелец агрохолдинга способен обеспечить и то, и другое. Наконец, сделка демонстрирует явные изменения в инвестиционном климате страны, что открывает путь для новых масштабных соглашений, – подчеркнул Макар Пасенюк, управляющий партнер группы ICU.

Сумма и условия сделки не разглашаются. ICU выступила советником Мрии по продаже ее активов, а также кредиторов Мрии по реструктуризации долга компании, в сотрудничестве с Rothschild & Co, Finpoint и Hogan Lovells International LLP.

Завершение сделки будет возможно после получения разрешения Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) и выполнения других типовых для подобных транзакций условий. После завершения сделки Мрия продолжит свою операционную работу в Украине совместно с дочерней компанией SALIC — Continental Farmers Group (CFG).

Cправка.

Группа ICU – независимая финансовая группа, предоставляющая брокерские услуги, услуги по управлению активами и частным акционерным капиталом. Группа специализируется на рынках Центральной и Восточной Европы.

Основанная в 2006 году специалистами из ING, группа ICU является лидером по управлению активами в Украине. Под ее управлением находятся активы в размере более 500 млн долларов.

Владельцем компании является её топ-менеджмент. Управляющие партнеры ICU – Макар Пасенюк и Константин Стеценко.

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