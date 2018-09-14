PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы / Развитие портовой инфраструктуры усилит энергобезопасность Украины/

Развитие портовой инфраструктуры усилит энергобезопасность Украины

Эксперты ожидают рост импорта энергетического угля в Украину через морские порты Большой Одессы в ближайшие годы. Это будет содействовать энергетической безопасности страны.

Одним из факторов, способствующих такому увеличению, станет дноуглубление внутреннего подходного канала к причалам №18-22 порта Южный до 19 м., а также углубление операционной акватории этих причалов до 16-19 м. В настоящее время глубина операционной акватории составляет 15 м, что ограничивает возможности для захода в порт крупнотоннажных судов.

Дноуглубление коснётся в том числе и крупнейшего в Украине угольного терминала ТИС-Уголь. В 2017 году он обработал 8,9 млн. тонн грузов. Терминалу принадлежит абсолютный рекорд скорости погрузки судов в Чёрном море – 107 тыс. тонн в сутки.

Украина начала испытывать дефицит энергетического угля в 2014 году в связи с началом АТО на востоке страны. Этот дефицит в основном покрывается за счёт импорта.

Напомним, что последние действия РФ в акватории Черного и Азовского морей свидетельствуют о стремлении Кремля перекрыть Украине доступ к морю, превратив из морской державы в континентальную.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

В одесском санатории овчарка загрызла собаку и покусала человека
В Одесі зникли дві школярки
Не дошли до гимназии! В Одессе пропали две школьницы
Избил 7 встречных женщин: Карапетяна выпустили из СИЗО
Добрянский подтвердил свое право на часть рынка 7 км
ДТП в Одессе: что говорит подозреваемый и какое наказание
ДТП
Смертельное ДТП в Одессе: появилось видео с места аварии
ДТП в Одесі
В Одессе BMW влетела в остановку с людьми: не менее 3 погибших
Ракети в гаражі
В одесском гараже нашли ракеты типа “земля-воздух”
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка