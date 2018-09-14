Развитие портовой инфраструктуры усилит энергобезопасность Украины

Эксперты ожидают рост импорта энергетического угля в Украину через морские порты Большой Одессы в ближайшие годы. Это будет содействовать энергетической безопасности страны.

Одним из факторов, способствующих такому увеличению, станет дноуглубление внутреннего подходного канала к причалам №18-22 порта Южный до 19 м., а также углубление операционной акватории этих причалов до 16-19 м. В настоящее время глубина операционной акватории составляет 15 м, что ограничивает возможности для захода в порт крупнотоннажных судов.

Дноуглубление коснётся в том числе и крупнейшего в Украине угольного терминала ТИС-Уголь. В 2017 году он обработал 8,9 млн. тонн грузов. Терминалу принадлежит абсолютный рекорд скорости погрузки судов в Чёрном море – 107 тыс. тонн в сутки.

Украина начала испытывать дефицит энергетического угля в 2014 году в связи с началом АТО на востоке страны. Этот дефицит в основном покрывается за счёт импорта.

Напомним, что последние действия РФ в акватории Черного и Азовского морей свидетельствуют о стремлении Кремля перекрыть Украине доступ к морю, превратив из морской державы в континентальную.