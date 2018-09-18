Где взять деньги на ремонт квартиры – 4 простых шага

Штукатурка осыпается, линолеум уже давно не блестит, а стены пропитались неприятным запахом – пришло время делать ремонт.

Пришло время делать ремонт, а денег на все это нет. Выход есть – предлагаем вам инструкцию, как накопить достаточно денег для ремонта квартиры.

Составить бюджет

Подсчет денег – первая и главная ступень при накоплении средств на что-либо. Поэтому начинать собирать деньги на ремонт квартиры нужно с составления бюджета. Часто уже на этом этапе люди “ломаются” и перестают считать, не понимая, куда двигаться дальше.

Бюджет просто нужно начать вести – ведь это навык подобный тому, как учиться писать. Начните вести учет доходов и расходов. Потом разберите расходы по категориям – так будет понятнее, где и что можно оптимизировать. Структура же доходов может указать вам на возможность увеличения этих самых доходов.

Безболезненно можно откладывать 10-15% доходов. В случае быстрого накопления откладывать придется до 30%.

Определить объем работ

Когда вы уже имеете цифры для анализа и планирования, можно начать определять, какой ремонт и в каком объеме вам нужен.

Дизайн-проект станет основой вашей сметы по ремонту квартиры. Общую сумму вы получите, когда посчитаете будущие затраты на: услуги строителей, черновые и отделочные стройматериалы, доставку и разгрузку и другие расходы. Ваша задача также будет состоять в том, чтобы подумать, как не переплатить на всем этом. Помните, стоковыми бывают не только вещи, но и стройматериалы.

Формула. Сумму, необходимую на ремонт, разделите на сумму, которую вы сможете откладывать в месяц. Таким образом, станет понятно, сколько месяцев придется копить необходимые средства.

Оптимизировать расходы

Чтобы быстрее насобирать на необходимый ремонт, придется отказаться от привычных мелочей жизни, которые вытягивают лишние деньги.

В период накопления средств стоит ограничить посещение точек общепита. Чашечку любимого кофе можно выпить дома или в офисе.

Еду на работу берите из дома. Потратить деньги на ее приготовление дешевле, чем сходить в столовую на обед.

Забудьте про такси, ваш новый вид транспорта – маршрутки и автобусы. Если повезет, то добрый коллега возьмет вас на определенное время своим ежедневным попутчиком. Еще лучше – ходить пешком, особенно, если на улице не -30, а до работы не так далеко.

В магазинах забудьте про рекламу и обратите внимание на неприметные, но не менее качественные продукты. Самое время вспомнить о скидочных купонах и разобраться, как работает кэшбек на кредитной карте.

В период накопления денег на ремонт нужно освоить новый для себя вид развлечений – бесплатные показы фильмов, концерты или выставки. В интернете существует много афиш, с помощью которых можно найти досуг для любого настроения, и за который не попросят билет.

Найти дополнительные источники дохода

Продать ненужные вещи. Скорее всего, только сейчас, читая эту статью, вспомните о том, что у вас в кладовой запылился мобильный телефон или старый компьютер, к продаже которых руки так и не дошли. Сейчас как раз самое время обменять хлам с помощью площадок для объявлений в интернете на нужные для ремонта средства. Главное, не переусердствовать с ценой.

Найти подработку. Подумайте, какой приработок по своей специальности вы можете получить. Возможно, на бирже фрилансеров как раз требуется человек с вашими талантами. Каждый написанный текст, фрагмент кода или логотип приблизит вас к цели собрать необходимые деньги на ремонт.

Взять кредит. Самый простой способ получить всю сумму на ремонт или недостающую ее часть – взять кредит онлайн. На примере лидера на рынке микрокредитов — компании Moneyveo можно увидеть, что необходимую сумму на ремонт можно получить в течении 2-х минут.

Если уже завтра заканчивается акция на стройматериалы, а нужной суммы недостает, микрозайм будет как раз кстати. Тем более, что компания Moneyveo выдает кредиты в любое время суток. При регистрации в сервисе нужно заполнить 50 полей, это занимает не более 15-20 минут.

Если выбираете подобный вариант, главное здесь обратить внимание на условия возврата и сумму процентов за пользование средствами. К примеру, первый кредит у лидера на рынке микрокредитов — компании Moneyveo выдается всего под 0,01% в день. При этом человек может взять до 15 тысяч грн на 30 дней для легкого решения проблемы с ремонтом квартиры.

И пусть ваш ремонт пройдет легко и обязательно завершится счастливым финалом!