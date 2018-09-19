Деньги из воздуха: самые удивительные способы заработка

Как заработать в свободное от работы время? Следующий лайфхак для тех у кого есть свой автомобиль. Для начала нужно зарегистрироваться на одном из сервисов для перевозчиков. Их достаточно, особенно в крупных городах. За поиск клиентов службы-такси берут процент от заказов. Далее устанавливаете специальную программу на телефон и вперед…



Виктория Мельник – столичная студентка. Живет не в общежитии, а в съемной квартире за которую платит сама. Успевает и учиться, и подрабатывать. Работает курьером- получает за одну доставку от 80 до 200 гривен. Два-три заказа в день учебе не мешают. Иногда она также подрабатывает няней. И сиделкой за животными. Заработок – от 50 до нескольких сотен гривен в день.

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Роман Киригетов когда был студентом и долго не мог найти работу. Зато вместе с другом решил создать сайт для поиска работы. Заказчик размещает задачи и пишет сумму вознаграждения. Исполнители, которых условия устраивают берутся за дело. «Постоять в очереди» оказывается – очень популярная услуга. Кто-то нет на это времени или здоровья, а есть те, кто рад сделать это вместо Вас – за деньги. В паспортный стол, управление соцзащиты или к примеру в концертный зал.

Также, можно стать донором крови. Стать им достаточно просто. Перед сдачей крови не болеть, не пить спиртное и не делать татуировки. Следует пройти несколько обзоров и непосредственно перед процедурой попить чаю с печеньем. Норма при сдаче крови 450 миллилитров – не больше и не меньше. За 10 минут аппарат скачивает необходимый объем.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, кем работать в Украине, чтобы много зарабатывать